Dois homens morrem em suposto confronto com PMs da Rota, em Guarujá

São Paulo

Dois homens, de 35 e 40 anos, foram mortos em um suposto confronto com policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), na noite desta quarta-feira (12), no bairro Perequê, em Guarujá, na Baixada Santista.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policias militares realizavam diligências pela região quando acabaram recebidos a tiros pelos suspeitos.

Movimentação de policiais militares em Guarujá; dois suspeitos morreram em confrontos com a PM nesta quarta-feira (12) - Danilo Verpa/Folhapress

Em nota, a pasta afirma que houve intervenção e os dois acabaram baleados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Guarujá, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a ocorrência e ao chegar ao local, a equipe encontrou dois homens já sem vida. Eles apresentavam perfurações por arma de fogo no tórax, crânio e abdômen.

A polícia afirma que dois celulares e as armas utilizadas pelos suspeitos —uma pistola calibre .380 e um revólver calibre 38— foram apreendidos, assim como as armas dos policiais.

O caso foi registrado como localização/apreensão de objetos e morte decorrente de intervenção policial, na Delegacia de Guarujá, que solicitou perícia no local.

Foi instaurado um IPM (Inquérito Policial Militar) para apurar a ação dos PMs.

A Baixada Santista tem sido local de diversos recentes confrontos entre suspeitos e policiais militares, que acabam em mortes.

Em cerca de dois meses, a Operação Verão, que terminou no início de abril, teve um saldo de 56 mortos.

Somada com a operação Escudo, que resultou em 36 vítimas no ano passado, as duas ações totalizaram mais de 80 mortes.

A Operação Verão é a segunda ação mais letal da história da polícia de São Paulo, atrás apenas do massacre do Carandiru, quando 111 homens foram mortos durante a invasão da Casa de Detenção, em 2 de outubro de 1992.