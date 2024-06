Homem morre em acidente com lancha em Brasília, diz Marinha

Brasília

Um homem morreu após ter uma parada cardíaca enquanto pilotava uma lancha no Lago Paranoá, em Brasília, informou a Marinha neste domingo (30).

Em nota, a corporação disse que o piloto, além de outras duas pessoas, foram arremessadas do barco para a água.

"Após chegada do socorro tentaram reanimar a vítima que havia sofrido parada cardíaca, porém o óbito foi inevitável", afirmou a Marinha. O acidente ocorreu no sábado (29).

Região central de Brasília (DF) - Pedro Ladeira/Folhapress

"Cabe salientar que o acidente envolveu uma embarcação que, após ter seus tripulantes projetados na água, ficou desgovernada vindo a encalhar na margem. Adicionalmente, destaca-se que a CFB [Capitania Fluvial de Brasília] instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos de Navegação (IAFN) para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do ocorrido", disse a Marinha.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram a lancha desgovernada.

" A Marinha do Brasil (MB), por meio da Capitania Fluvial de Brasília (CFB), informa que, ao tomar conhecimento de um acidente ocorrido no Lago Paranoá por voltas das 17 horas do dia 29 de junho, nas proximidades do Clube de Caça e Pesca de Brasília (CAPEB), prontamente, acionou sua Equipe de Inspeção Naval (IN) para deslocar-se até o local para prestar apoio no atendimento às vítimas", disse a força naval.