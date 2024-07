Justiça suspende lei municipal que proibia corrida de cavalo no Jockey de São Paulo

São Paulo

O desembargador Damião Cogan concedeu uma liminar na manhã desta terça-feira (2) para barrar os efeitos da lei aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo e promulgada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) que proíbe as corridas de cavalos com apostas na capital paulista.

Pela decisão, as autoridades municipais não podem punir o clube por manter as suas atividades até o julgamento do mérito da ação, que seguirá em tramitação na Justiça.

Em sua decisão, o desembargador levou em conta que a decisão traz consequências imprevisíveis ao clube, podendo provocar até mesmo a sua extinção. Ele destaca ainda a fundamentação do advogado José Mauro Marques, defensor do Jockey, de que a legislação que regulamenta a atividade é federal e não poderia ser alvo de uma proibição municipal.

Frequentadores observam cavalos em apresentações antes da corrida começar neste sábado (29) no Jockey Club, em São Paulo - Allison Sales/Folhapress

A lei, de autoria do vereador Xexéu Tripoli (União Brasil), prevê um prazo de 180 dias a partir de sua publicação para que os estabelecimentos encerrem as atividades com animais que envolvam apostas. A lei municipal 18.147 foi sancionada por Nunes no último dia 28.

O presidente da Câmara l, Milton Leite (União Brasil), chegou a anunciar no dia anterior, quando o projeto foi aprovado em segundo turno que iria ao Jockey para tomar posse da área. "Proprietários de cavalo, tirem os seus animais de lá, porque serão presos", disse.

A aprovação do projeto é mais um capítulo da disputa pela posse do terreno. Desde a década passada, a administração municipal tenta cobrar dívidas de IPTU e ISS do clube, que contesta os valores cobrados. Um acordo em 2014, já havia garantido à prefeitura a Chácara Jockey, outro terreno que pertencia ao clube no Butantã, como pagamento de antigas dívidas.

Além da cobrança, parte do terreno é uma concessão para fim específico. O fim das corridas de cavalo obrigaria o Jockey a devolver esta área para o município no caso de término da atividade.

Duas mudanças aprovadas nos últimos anos na Câmara aumentaram a pressão sobre a área. Uma mudança no Plano Diretor no ano passado transforma o terreno em uma parque municipal. "Quero externar minha felicidade hoje, pois está criado o parque Jockey Club. Vamos fechar aquilo, graças a Deus", disse o vereador na ocasião.

Alterações no zoneamento de seu entorno também provocaram uma nova pressão para uma solução a respeito da área. A medida permite a construção de prédios em ruas que só poderiam ser ocupadas por casas residenciais.

O autor do projeto afirma que sua proposta não tem relação com a disputa pelo terreno, a especulação imobiliária ou a ação de cobrança por dívidas antigas. "A minha intenção é garantir o bem-estar do animal. Precisamos garantir que eles não sejam usados para este tipo de entretenimento", diz.

Ele afirma que a questão não é dizer que os animais sofrem maus-tratos, mas da exploração econômica da corrida em si. "Eu também aprovei um projeto que impede a criação de novos aquários e zoológicos na cidade", conta.

O parlamentar citou também as legislações municipais contra rodeios e estadual contra a presença de animais em circos. "É uma mudança cultural. Até os Jogos Olímpicos retiraram de seu programa algumas competições a cavalo", compara.

Trípoli diz que atacou no momento apenas as corridas de animais com apostas para não confrontar com outras leis federais e facilitar a aprovação do projeto. "Se fosse por mim, proibiria todas as atividades esportivas com animais, inclusive o polo equestre e o hipismo", garante.