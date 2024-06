Queda de helicóptero deixa três feridos em Goiás; empresário de irmão do Alok estava na aeronave

Rio de Janeiro

Um helicóptero particular caiu nesta quinta-feira (27), em uma lagoa em Água Fria de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O empresário do DJ Bhaskar, irmão de Alok, está entre os feridos. Lucas Batista Bezerra, 32, foi atendido pelos bombeiros no local e levado para o hospital.

Além de Lucas, estavam a bordo o também empresário Ricardo Emediato, 38, e o piloto da aeronave Airton Vargas, 66. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto está em estado grave e foi levado para o Hospital de Base, em Brasília.

O helicóptero voava de Brasília para Alto Paraíso de Goiás, quando caiu no final da manhã. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Empresário Lucas Batista Bezerra, empresário do DJ Bhaskar, está entre os feridos em queda de helicóptero em Goiás - Lucas Batista Bezerra no faceboo/facebook

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou que investigadores localizados em Brasília, foram acionados para apurar a queda da aeronave.

Moradores que ajudaram no resgate disseram aos bombeiros que o helicóptero foi perdendo altitude até cair na lagoa.

A tenente do Corpo de Bombeiros de Goiás, Alessandra Rego, disse que Lucas foi atendido pela corporação no local e inicialmente levado para o Hospital de Água Fria. Já Ricardo foi levado por pessoas que estavam nas redondezas para um hospital antes da chegada dos bombeiros. Segundo a tenente, os dois foram transferidos para o Hospital de Base.

Bombeiros fazem resgate de feridos na queda de um helicóptero em Água Fria de Goiás, no Entorno do Distrito Federal nesta quinta-feira (27) - Corpo de Bombeiros/Divulgação

Em seu perfil oficial no Instagram, o DJ Bhaskar divulgou um comunicado confirmando o acidente e informou que todos os envolvidos estão bem e hospitalizados para receberem os cuidados necessários.

"Gostaríamos de agradecer imensamente pela energia positiva e preocupação demonstrada por todos. Continuaremos atualizando sobre conforme necessário", completou, em nota.