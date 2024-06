Maior avião de passageiros do mundo tem falha de motor e chamas em decolagem em São Paulo

Aeroin

O maior avião de passageiros do mundo teve problemas na última madrugada, quando iria decolar do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A aeronave Airbus A380-800 de matrícula A6-EUL, da Emirates, que leva até 484 passageiros estava acelerando para partida em São Paulo com direção à Dubai quando um problema surgiu em um dos motores no lado esquerdo da aeronave.

Os passageiros que estavam acompanhando a decolagem pela janela e pelas câmeras da aeronave puderam ver uma chama aparecer rapidamente, como mostra o vídeo abaixo, publicado pelo canal Portão 1 no X (ex-Twitter). Segundo dados da plataforma FlightRadar24, o A380 chegou a atingir 38 nós (70 km/h) antes de começar a desacelerar na pista 10L do maior aeroporto do Brasil.

Os pilotos da Emirates informaram à torre de controle que "nós tivemos um estol de motor e precisamos sair em alguma pista de táxi", dispensando assistência de bombeiros ou ajuda externa. A aeronave então retornou ao portão, e o voo para os Emirados Árabes Unidos acabou sendo cancelado.

Até a publicação desta reportagem, o gigante avião ainda continuava em Guarulhos. Veja abaixo o momento da decolagem abortada com áudio da comunicação dos pilotos com o controlador, capturado pelo canal Golf Oscar Romeo, do Youtube.