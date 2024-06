Monalliza Escafura, filha do bicheiro Piruinha, é presa no RJ

A Polícia Federal prendeu, nesta quarta (19), Monalliza Nevesde Escafura, 29, por suspeita de extorsão e organização criminosa. Ela é filha do bicheiro José Caruzzo Escafura, o Piruinha. Ele também teve a prisão preventiva decretada pelos mesmos crimes, mas por ter 94 anos cumprirá a determinação da Justiça em casa.

Segundo a denúncia, Monalliza e Piruinha extorquiram o comerciante de carros Natalino José do Nascimento Espíndola entre fevereiro e março de 2017 —o que lhes rendeu R$ 50 mil— além de o ameaçarem. Pai e filha cobravam R$ 500 mil do comerciante, de acordo com a Promotoria.

Eles foram julgados em maio deste ano pelo homicídio de Espíndola, em outro inqúerito, e inocentados pelo júri. A reportagem não localizou a defesa dos presos na manhã desta quarta.

Monalliza Escafura, presa por suspeita de extorsão

Monalliza foi presa por agentes da PF em uma casa localizada no morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro.

Além do cumprimento do mandado de prisão preventiva, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de aparelhos celulares e tablets da investigada.

Em nota, a Polícia Federal afirmou que "a ação é resultado de um trabalho de inteligência dos policiais federais do Setor de Planejamento Operacional (SPO), do Grupo de Investigações Sensíveis (GISE), da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da PF no Rio de Janeiro".

Monalliza foi conduzida à Superintendência Regional da Polícia Federal e de lá deve seguir para um presídio a ser definido.