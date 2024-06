Reportagem testa na prática: quantos baseados dá para fazer com 40 gramas

São Paulo

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de limitar a 40 gramas o porte de maconha sem que a pessoa seja considerada traficante, logo surge a dúvida: o que são 40 gramas de fumo?

Com a missão de investigar a fundo, fui colocar em prática a reportagem do colega Bruno Lucca, que ouviu especialistas em enrolar cigarrinhos. Os experts afirmaram que, com esse tanto, dá para fazer entre 40 e 133 baseados.

Minha primeira providência foi comprar uma balança digital de precisão. O nome é solene, mas o produto é simples: custa uns R$ 20, nos camelôs ou na internet.

No fim da tarde, mais ou menos às 16h20, pesei 40 gramas retirados de dois pacotes de tabaco —o fumo, encontrado em qualquer tabacaria ou banca da esquina, ainda é mais seguro de adquirir do que a erva do diabo (por isso, substituí a maconha pelo fumo para esse vídeo).

Escolhi fumo da marca Amsterdam, nome que julguei bastante apropriado para essa reportagem. Adquiri ainda um aparelho de enrolar cigarros (bolador, na língua das ruas) e os papéis para enrolar (seda).

É claro que a maconha pode ter um volume diferente para o mesmo peso, então leve esse detalhe em conta se for fazer isso em casa.

Cigarros enrolados pela reportagem após decisão do STF de limitar a 40 g o porte de maconha - Ivan Finotti/Folhapress

Foi preciso assistir vídeos no Youtube para operar a máquina com precisão. Mas houve erro do vendedor. Ele vendeu um bolador de 7,8 cm e sedas de 11 cm. Foi preciso cortar os papeizinhos com tesouras.

Tirei a primeira seda, toda estampada e cheia de escritos ("Let's burn it all!", ou vamos queimar tudo). Coloquei no bolador e enrolei, mas ela teimava em não grudar —as sedas vêm com goma arábica para colar. Esse erro foi meu: o primeiro papel que sai do rolinho não é seda. É só um papel de proteção...

Depois deu certo. Enrolei dez cigarros, pesei e "voilà": 10 gramas. Quarenta gramas, portanto, dão 40 cigarrinhos, e dos grossos. Se mais finos, podem virar 80, 120 ou até os 133 baseados citados pelos especialistas.

Me parece uma quantidade respeitável. Com um carregamento de 40 gramas nas mãos, ninguém vai passar fissura. O melhor é usar os ensinamentos do mestre Bezerra da Silva: vou apertar, mas não vou acender agora.