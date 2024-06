São Paulo

O Governo de São Paulo lançou o Fundo de Aval de Eficiência Energética para pequenas e médias empresas viabilizarem projetos voltados à energia renovável.

O investimento inicial será de 8 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões), captados junto à Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ, em alemão).

Segundo a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado, Natália Resende, o fundo vai servir como garantia para que essas empresas —muitas vezes com dificuldade de acesso ao crédito— possam financiar projetos de redução de consumo de energia, modernização tecnológica e transição para fontes limpas de energia.

O Banco do Nordeste também pretende financiar energia sustentável para micro e pequenas empresas. Entre os projetos está o lançamento de títulos verdes, mas ainda não há definição sobre valores nem prazos, de acordo com os executivos do banco.

Para falar sobre quem está investindo em energia renovável no país, a apresentadora Priscila Camazano recebe a repórter Ana Paula Branco, no Como É que É? desta sexta-feira (28).

