Post engana ao sugerir que 70 carretas iam ser carregadas com corpos de vítimas das chuvas no RS

Uma publicação viral no X engana ao insinuar que 70 carretas vazias entrariam no bairro Mathias Velho, em Canoas (RS), com o objetivo de esconder algo da população. Sem explicitar, a autora da publicação sugere que os veículos iriam transportar corpos de vítimas das enchentes no Sul. Como verificado pelo Comprova, os veículos estiveram na região no dia 31 de maio, mas levavam material de construção para obra do dique Mathias Velho, conforme informou a prefeitura. Responsável pela obra, a Eurovia disse que toda movimentação de equipamentos e veículos da empresa no local é relacionada a esse serviço, contratado pela administração municipal.

Canoas, um dos municípios mais atingidos pelas chuvas no Sul - Bruno Santos - 20.mai.2024/Folhapress

O número de mortes divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul reforça que as alegações feitas na postagem e nos comentários (de que as carretas transportariam corpos) são enganosas. Até 5 de junho, 31 óbitos haviam sido confirmados no município, um dos mais atingidos pelas chuvas no estado. A quantidade de mortes não justificaria uma operação com dezenas de carretas para transporte de mortos.

