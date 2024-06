São Joaquim (SC) tem recorde de frio no ano, com -7,8° C, e sensação térmica chega a -19°C

São Paulo

A Prefeitura de São Joaquim, no chamado Caminho da Neve, em Santa Catarina, registrou a temperatura mais baixa do ano neste domingo (30). Os termômetros na cidade chegaram a negativos 7,8°C.

Segundo a Climatempo, a temperatura em Urupema, na mesma região, também ficou na faixa dos 7°C negativos. Lá, o termômetro do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia (Ciram) chegou a marcar – 7,2° C.

Geada já havia atingido o Vale do Caminhos da Neve no último dia 17 de maio

Por volta do meio-dia, a temperatura na região estava em torno de -5°C, mas a sensação térmica chegou a -19°C, segundo a agência de informações meteorológicas. As mínimas devem continuar na mesma faixa ao longo da segunda-feira, com a possibilidade de geada em todas as cidades catarinenses situadas a mais de 700 metros do nível do mar, segundo o Ciram.

A previsão é que a frente fria se desloque para o mar a partir de terça-feira, o que deve fazer com que as temperaturas subam em toda região Sul e no estado de São Paulo.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) emitiu um alerta da possibilidade de geada moderada no sul do estado, onde ficam cidades como União da Vitória e Palmas, e fracas numa porção territorial que inclui Pato Branco, Guarapuava, Ponta Grossa, Lapa e a capital, Curitiba.