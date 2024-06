Sul do país terá termômetro no negativo e geada a partir desta sexta (28)

São Paulo

Uma onda de frio deverá despencar as temperaturas na região Sul do país, a partir desta sexta-feira (2), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia.

Estão previstas fortes geadas e temperaturas negativas por causa da passagem de uma frente fria, entre esta sexta e sábado (29), que vai se refletir ao menos até o início da próxima semana.

Geada no Vale do Caminhos da Neve, na região de São Joaquim (SC); previsão de temperatura negativa para este fim de semana - Mycchel Legnaghi - 26.ago.23/São Joaquim Online/São Joaquim Online

Será o primeiro frio intenso no país desde o início do inverno no último dia 20.

A frente fria estará acompanhada de uma forte e ampla massa de ar de origem polar, aliada ao ar frio e seco.

Os estados mais afetados serão o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além do sul do Paraná

Em São José dos Ausentes (RS), por exemplo, a temperatura mínima prevista para domingo (30) e segunda (1º) é de -4°C —a máxima não deve passar de 5ºC. A mesma previsão é feita para São Joaquim (SC).

A Climatempo afirma que temperaturas negativas, de até -8°C, poderão ocorrer nas áreas mais elevadas da serra gaúcha e catarinense no fim de semana.

Conforme o Inmet, durante a passagem da frente fria, a formação de áreas de instabilidade pode provocar chuva neste sábado na metade norte do Rio Grande do Sul, além de Santa Catarina e Paraná.

"Além de chuva e umidade, ventos na faixa leste do estado gaúcho, soprando de oeste a sul, irão acentuar o frio e também devem ajudar a represar o lago Guaíba [na região metropolitana de Porto Alegre] até o domingo", diz o Inmet.

Também está prevista queda acentuada da temperatura em São Paulo e no Rio de Janeiro, ao menos até a próxima terça-feira (2), igualmente por causa da passagem de uma frente fria.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, a mínima pode chegar a 10°C na segunda-feira na capital paulista, com sensação térmica inferior ao valor este valor.

O fim de semana tende a ser o mais frio do ano. De acordo com o Inmet, no sábado os termômetros devem oscilar entre 14°C e 24°C e no domingo, entre 12°C e 16°C. Chuvas isoladas são previstas por causa da frente fria.

Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, no domingo, a temperatura mínima prevista é de 7°C,

Conforme a Climatempo, a temperatura também vai diminuir no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, e a massa de ar frio pode causar friagem na região Norte, reduzindo a temperatura no Acre e em Rondônia.