Carro com materiais radioativos é furtado em São Paulo

São Paulo

Um veículo com cinco embalagens que contém materiais radioativos foi furtado na madrugada última segunda-feira (1º), na zona leste da cidade de São Paulo. A Cnen (Comissão Nacional de Energia Nuclear) publicou uma nota oficial em que informa sobre o sumiço dos produtos e alerta para os riscos de manusear as embalagens.

Segundo a Polícia Civil, uma caminhonete que armazenava o material foi levada quando estava estacionada na rua Félix Bernadelli, que fica no bairro Iguatemi. O carro pertence a uma empresa de equipamentos médicos, que havia coletado os produtos no Rio de Janeiro e iria transportá-los aos estados do Paraná e a Santa Catarina.

Fotos das embalagens de materiais radioativos furtados em São Paulo; produtos são usados em exames médicos - Divulgação/Cnen

Havia cinco embalagens com produtos radioativos na caminhonete. Segundo a Cnen, que fiscaliza o uso de materiais nucleares e radioativos no país, os produtos estão protegidos por embalagens de chumbo que evitam o vazamento de radiação, "no entanto, a manipulação inadequada pode vir a causar danos à saúde".

Fotos das embalagens mostram que se trata de substâncias de uso hospitalar. Um dos produtos é o Gerador Ipen-Tec, que produz uma substância usada em exames de imagem na glândula tireoide e nas glândulas salivares, por exemplo. Ele é fabricado pelo Ipen (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares), vinculado à USP.

Outro, como se pode ver nas imagens divulgadas pela comissão, é um tricloreto de gálio, radiofármaco usado em tomografias de emissão de pósitrons (exame conhecido também como PET). Há outra embalagem que, segundo a inscrição, contém molibdênio-99 e tecnécio-99m, produtos usados na medicina nuclear para o diagnóstico de diversas doenças, como câncer, obstruções renais e demências, segundo o Ipen.

A maior parte das embalagens contém avisos de que os produtos são de uso restrito a hospitais. Fotos mostram que há produtos da fabricante RPH Radiofarmácia Centralizada, uma das maiores fabricantes de produtos desse tipo no Brasil. A reportagem entrou em contato com a RPH por telefone e e-mail, mas não teve resposta.

"Diligências estão em andamento para recuperar o material e o veículo furtados e identificar o autor do crime", informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública). O caso foi registrado no 49º Distrito Policial, de São Mateus.

O Ipen informou que as informações sobre o caso serão fornecidas apenas pela Cnen.

País já teve incidente que deixou 4 mortos e centenas de contaminados

O maior acidente radiológico do Brasil deixou quatro mortos, ao menos 16 pessoas com lesões corporais e mais de 200 contaminadas, em Goiânia (GO). Em setembro de 1987, dois catadores de papel encontraram uma cápsula de césio-137 m um terreno de propriedade do Instituto Goiano de Radiologia (IGR), sem saber que o material era radioativo.

A peça foi rompida a marretadas e vendida a um ferro velho. Só duas semanas depois se descobriu a natureza do material. Assim como o material que estava no veículo furtado nesta segunda-feira, a cápsula fazia parte de um aparelho de radioterapia.

No ano passado, duas fontes radioativas de césio-137 desapareceram em Minas Gerais. Elas foram encontradas cerca de dez dias depois numa empresa de sucatas em São Paulo.