Estudante é encontrado morto em alojamento de universidade em MG

Um estudante da UFV (Universidade Federal de Viçosa) foi encontrado morto no último sábado (20) dentro do alojamento do campus da universidade, em Viçosa, a cerca de 225 km de Belo Horizonte. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso.

Anderson de Souza Medeiros, 30, era estudante de licenciatura em matemática e morava em um apartamento que dividia com outros universitários.

Em depoimento à Polícia Civil, testemunhas disseram que os colegas de apartamento resolveram procurá-lo na noite do último sábado (20). Segundo os amigos, ele chegou a visualizar uma mensagem em um aplicativo de conversa na última quarta-feira (17), mas não havia feito mais contato desde então.

Colegas afirmaram à polícia que o estudante não era comunicativo e sempre ficava no quarto. No sábado, eles se aproximaram da porta do quarto para chamá-lo e perceberam mau cheiro.

Vigilantes da Diretoria de Segurança Patrimonial e Comunitária da UFV foram acionados e, ao forçarem a porta, encontraram o corpo do estudante na cama, coberto. Peritos que estiveram no local disseram não ter encontrado indícios de violência.

Medeiros ingressou na UFV em 2014 e era natural de Belo Horizonte. O corpo foi sepultado neste domingo (21) em Ervália, a 258 km da capital, onde residia a família.

"A UFV lamenta profundamente o ocorrido e informa que está prestando todo o suporte e acolhimento possíveis à família de Anderson e aos estudantes que moravam com ele", afirmou a instituição, em nota.

"A universidade e o Departamento de Matemática se solidarizam com os familiares e amigos de Anderson e pedem que informações sobre o caso sejam tratadas com respeito e responsabilidade", acrescentou.