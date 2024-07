Metrô de BH tem briga entre Homem-Aranha e Batman

Rio de Janeiro

O metrô de Belo Horizonte registrou na noite deste sábado (20) uma confusão que envolveu um homem vestido com a fantasia do super-herói Homem-Aranha e outro usuário que teria se identificado como o personagem Batman durante a briga.

O tumulto ocorreu por volta das 20h na estação Carlos Prates, de acordo com a PM (Polícia Militar). A corporação afirmou que o Homem-Aranha tem 25 anos e trabalha como recreador de festas infantis.

Após ser agredido, usuário de metrô com fantasia de Homem-Aranha teria jogado oponente nos trilhos de estação em BH neste sábado (20) - Reprodução/@carousca no X

O profissional teria sido abordado pelo outro usuário do metrô enquanto conversava na estação. Antes de se afastar do local, esse usuário, de 33 anos, teria acusado o recreador de ter dito palavras em direção a ele.

Depois, o homem retornou e, de acordo com o registro policial, afirmou: "Se você é o Homem-Aranha, eu sou o Batman".

No início da confusão, o Batman teria agredido o trabalhador vestido de Homem-Aranha com um chute e um soco. Uma máscara do super-herói ficou danificada, aponta a PM.

Ainda de acordo com a corporação, o recreador indicou que, em sua defesa, revidou as agressões. Na sequência, o Batman teria voltado a atacar o Homem-Aranha.

De acordo com o registro policial, o recreador empurrou o oponente nos trilhos da estação pelo menos duas vezes. As imagens do caso viralizaram nas redes sociais.

Em um dos vídeos, é possível ver o homem nos trilhos jogando o que seria uma pedra em direção ao Homem-Aranha.

A PM disse que seguranças do metrô foram acionados para ajudar a conter o suspeito de iniciar a confusão. Ele foi algemado, mas, ainda assim, conseguiu correr, segundo a polícia. O homem, apontou a PM, só foi parado de vez com um mata-leão aplicado pelo recreador vestido de Homem-Aranha.

Após ser imobilizado, o suspeito foi encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O recreador dispensou o atendimento médico.

A PM também disse que os dois foram levados para delegacia. Em nota, a Polícia Civil disse que a dupla foi liberada após a assinatura de um termo de comparecimento ao Juizado Especial Criminal em data a ser agendada.

Procurado pela Folha, o Metrô BH não se manifestou até a publicação desta reportagem.