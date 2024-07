Ex-marido é preso sob suspeita de mandar matar filha do deputado Gilberto Cattani em MT

Rio de Janeiro

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu nesta quarta-feira (24) o ex-marido da produtora rural Raquel Maziero Cattani, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), encontrada morta na última sexta (19). Romero Xavier é suspeito de ser o mandante da morte. O irmão dele, Rodrigo Xavier, também foi preso sob suspeita de ser o executor do crime.

Segundo a polícia, Raquel foi morta a facadas no sítio de que era proprietária, em Nova Mutum, a cerca de 240 km de Cuiabá. A perícia da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) indicou que ela foi atacada com 34 golpes de faca.

Rodrigo Xavier confessou o crime, de acordo com a Polícia Civil. A corporação não disse se os suspeitos já têm advogado.

Raquel Cattani foi encontrada morta na sexta-feira (19) em Nova Mutum, em Mato Grosso - Raquel_cattani98 no Instagram

Os dois irmãos foram interrogados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum e devem passar por audiência de custódia nesta quinta (25).

A investigação apontou que Rodrigo, o executor do crime, furtou pertences de Raquel para simular um latrocínio, roubo seguido de morte.

Na quarta, agentes foram até o endereço de Rodrigo, em Lucas do Rio Verde (MT), e encontraram dentro da casa objetos que pertenciam a Raquel, como frascos de perfumes, aparelho de som, cinto e faca.

O deputado estadual Gilberto Cattani foi à delegacia nesta quinta (25) reconhecer os pertences da filha.

A faca usada no crime teria sido jogada em um rio, assim como a motocicleta usada para fugir do local e o celular usado pelo suspeito, ainda segundo a polícia.

Um aparelho de televisão que foi encontrado do lado de fora da casa de Raquel foi a principal pista, diz a polícia, para chegar ao executor e ao mandante. O aparelho tinha uma marca de pegada no visor. A bota que Rodrigo usava no momento da prisão, segundo os agentes, possuía "total semelhança" com a pegada.

"Questionamos por que alguém tentaria levar uma televisão em uma motocicleta. Tal evidência sugeriu que aquele televisor foi deixado de forma proposital para fora da casa com o intuito de complicar a investigação", afirmou Guilherme Pompeo, delegado responsável pelo caso.

Há quatro dias, investigadores anunciaram que haviam descartado, preliminarmente, o envolvimento do ex-marido no crime. Mas as investigações apontaram que Romero Xavier "mantinha comportamento possessivo e não aceitava o término da relação com a vítima", conforme nota da Polícia Civil de Mato Grosso.

Objetos que pertenciam a Raquel Cattani, como frascos de perfumes, cinto e faca, foram encontrados na casa do suspeito de ser o executor do crime; bota dele também é apontada como prova, segundo a polícia - Divulgação/Polícia Civil de Mato Grosso

"Analisamos todas as imagens do comércio da vila, das cidades vizinhas, como São José do Rio Claro e Tapurah, e entrevistamos mais de 150 pessoas, desde vizinhos, moradores do assentamento e trabalhadores, ao longo desses seis dias", afirmou Pompeo.

No dia em que Raquel foi morta, Romero almoçou com o ex-sogro, o deputado Cattani, e chorou na frente dos familiares. Segundo a investigação, o ex-marido foi a três boates em uma cidade vizinha, na noite do crime, na tentativa de " reforçar o álibi".