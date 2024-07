Vídeo mostra homem preso à janela de carro em movimento no Rio

Rio de Janeiro

Um vídeo que circula nas redes sociais e que foi passado à Polícia Militar mostra um homem preso a um carro em movimento, no Rio de Janeiro. As imagens foram feitas nesta quarta (24), na avenida Salvador Allende, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

Na redes sociais, o influenciador Rafael Queiroz, que tira dúvidas sobre vendas em leilões, afirmou que dirigia o carro filmado e sofreu uma tentativa de assalto. "Fala minha tropa, aconteceu uma coisa surreal comigo. Parei no sinal porque era antes de 22h, o cara veio meter a mão no telefone. Fechei o vidro", contou.

Homem fica pendurado em carro no Rio de Janeiro e é filmado - Reprodução/Reprodução

Ele ainda disse que não levou o suposto assaltante para a polícia. "Como leva o homem para a polícia? Rio de Janeiro você pode matar alguém e não vai preso. Levar para a polícia e dizer que ele tentou me roubar?", afirmou.

O influenciador acrescentou, também, que o homem teria caído na via. "A filmagem não mostra o final do vídeo. Abri o vidro e 'bluh', o cara saiu se lambendo [caiu na pista]".

Na via onde ocorreu a filmagem fica localizada a entrada principal do batalhão da Polícia Militar do bairro. O prédio, no entanto, fica distante da avenida.

Em nota, a Polícia Militar confirmou que o carro passou na frente da unidade, mas que só tomou conhecimento do fato após o vídeo viralizar. Um policial da unidade repassou o vídeo para a reportagem.

A corporação disse que os policiais do batalhão "não foram acionados e após ciência do caso através das redes sociais, os policiais militares percorreram toda a avenida Salvador Allende, mas não localizaram o carro nem o homem pendurado".

"É importante dizer que, o motorista do veículo não fez contato com o batalhão, apesar de parecer ter diminuído a velocidade na entrada da unidade. Não houve registro de acionamento", completou a PM.

Procurada, a Polícia Civil disse que não há registro da ocorrência.