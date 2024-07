Feriado de 9 de Julho em SP terá calor até domingo e chuva e frio a partir de segunda

São Paulo

Os paulistas terão quatro dias para curtir o feriado estadual de 9 de Julho, que vai deste sábado (6) a terça-feira (9). No entanto, o clima não estará bom em todo o período.

Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, as tardes ainda estarão quentes até domingo (7), mas a partir de segunda-feira existe a expectativa da volta da chuva, na verdade, mais uma garoa, que vai fechar o tempo e fazer com que a temperatura volte a cair.

Pessoas passeiam pela praça Alexandre de Gusmão, na região da avenida Paulista, na capital; até domingo o sol deve aparecer, mas o tempo fechará a partir de segunda - Zanone Fraissat - 19.set.23/Folhapress

Isso se deve à chegada de uma nova frente fria pelo litoral, que vai aumentar a nebulosidade a partir de sábado. Atualmente, o tempo está mais aberto na capital devido à influência de uma grande massa de ar quente e seco que está sobre grande parte da região central do país.

Com a frente fria, esse panorama muda um pouco. Esta sexta (5), por sinal, deve ser o mais quente desse período, com a máxima atingindo 29°C à tarde. No sábado, devido ao grande número de nuvens, os termômetros não deverão superar os 24°C. E no domingo, uma leve alta até os 27°C.

Na segunda, com a previsão de garoa, a mínima vai cair para 13°C de manhã e a máxima ficará na casa dos 21°C, baixando ainda mais no dia seguinte: 18°C.

Para os paulistanos que resolverem ir para o litoral, não encontrarão uma situação melhor. Ao contrário, com a frente fria, a previsão é que chova na baixada já a partir de sábado. Não deve ser uma precipitação muito volumosa, mas o suficiente para deixar as temperaturas mais amenas e o tempo nublado.

A máxima deve ser justamente na segunda-feira (8), com 26°C, caindo para 20°C no feriado.

Se capital e litoral devem ficar com o tempo feio, o interior do estado deve permanecer com o tempo aberto e quente, justamente devido à massa de ar quente e seco. Na região de Ribeirão Preto, as mínimas estarão perto dos 20°C e as máximas devem chegar a 31°C nesta sexta e 30°C no sábado e na segunda. Domingo deve fazer 26°C e na terça, 29°C. Nessa região não há previsão de chuva.