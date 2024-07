SP volta a registrar 'gangorra' nos termômetros nesta quarta (3)

São Paulo

Pelo segundo dia seguido, quem sair de casa pela manhã deve sentir o efeito "pega casaco, tira casaco" ao longo do dia".

A cidade de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (3), deve começar gelado, mas a previsão é que a temperatura volta a subir ao longo da tarde, o que favorece na elevação da temperatura.

Pessoas se protegem do frio na avenida Paulista, na região central de São Paulo; esta segunda (1º) pode ser a mais fria do ano na capital - Zanone Fraissat - 28.set.23/Folhapress

O "efeito cebola", quando a temperatura esquenta com o passar das horas e a pessoa vai tirando as roupas de frio que vestiu pela manhã, ocorre pelo afastamento da massa de ar polar que derrubou os termômetros no domingo (30) e na segunda (1º).

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura deve oscilar entre 13°C e 26ºC nesta terça-feira na capital paulista. O dia deve começar com muitas nuvens e possibilidade de nevoeiro, mas o sol deve aparecer ao longo do dia.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), o tempo volta a ficar seco nos próximos dias, o que favorece a elevação das temperaturas de forma gradativa durante as tardes, porém as madrugadas ainda devem ser frias na capital.

Ainda segundo o CGE, a Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de alerta para baixas temperaturas desde às 10h30 da última sexta-feira (28). A umidade relativa do ar oscila em torno de 60% com tendência a elevação. Já a nebulosidade voltou a aumentar na noite de terça, devido a chegada da brisa marítima, porém não há previsão de chuva para a cidade de São Paulo.

Na quinta-feira (4), a previsão é semelhante. O sol favorece a elevação das temperaturas ao long do dia, mas as mínimas devem oscilar entre 14ºC e os termômetros devem chegar até 26ºC . A umidade relativa do ar deve cair ao longo da tarde e vai atingir valores próximos aos 35%.