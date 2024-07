São Paulo terá nevoeiro de manhã e muito sol no restante desta quinta (3)

São Paulo

Assim como nesta quarta-feira (3), o ar seco se mantém predominante nos próximos dias na Grande São Paulo, o que vai favorecer dias ensolarados e com grande amplitude térmica, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. O frio da madrugada diminui com o aparecimento do Sol e as tardes estarão mais quentes.

Outra característica desta época do ano é a presença de névoa úmida entre o fim da madrugada e o início da manhã. Nesta quinta, os paulistanos que acordarem cedo poderão observar a baixa visibilidade provocada pelo nevoeiro, cobrindo os topos dos prédios.

Esta quinta-feira (4) deve ter névoa úmida durante a madrugada em São Paulo, mas se dissipará com o Sol - Cristina Camargo - 2.jun22/Folhapress

Ainda pela manhã, a nebulosidade se dissipa e o Sol brilha com força, o que fará com que a mínima de 13°C da madrugada suba para a máxima de 26°C à tarde.

"Essa névoa é o resultado do resfriamento da madrugada, quando temos a perda da energia radiativa do Sol. Como tem poucas nuvens, isso resulta na formação dessas gotículas suspensas que geram a nebulosidade, principalmente, entre a madrugada e o início da manhã. O Sol aquece e o próprio aquecimento do ar dispersa a névoa", explica Thomaz Garcia, meteorologista do CGE.

Esta quarta-feira já teve presença de névoa, quando a média da temperatura mínima na cidade foi de 12,3°C, de acordo com as medições do CGE. A mínima absoluta, de 7,2°C, foi observada na região de Parelheiros, no extremo da zona sul. Durante a tarde, a temperatura máxima alcançou os 26°C, e os menores índices de umidade se aproximaram dos 30%.

A sexta-feira (5) será outro dia com o mesmo panorama climático. As temperaturas, porém, devem subir um grau, com termômetros variando entre 14°C e 27°C.

Com a elevação da temperatura, a umidade do ar diminui. Segundo o CGE, a previsão é que os percentuais mínimos fiquem próximos a ligeiramente abaixo dos 30%, o que é já é preocupante. A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição acaba piorando as doenças respiratórias.

Por isso, a indicação é de as pessoas abusarem da hidratação e evitarem ficar expostos diretamente ao Sol entre 11h e 16h.