Fim de semana em São Paulo terá Sol e tempo seco, mas o frio continua de manhã

São Paulo

O bloqueio atmosférico provocado por uma massa de ar quente, que está deixando as temperaturas máximas acima de 30°C em grande parte do país, ainda se manterá por alguns dias. No entanto, na região metropolitana de São Paulo, o calor sentido não deverá durar muito tempo neste fim de semana.

As previsões dos institutos de meteorologia indicam que os próximos dias seguem sem chuva e com o Sol aparecendo entre as nuvens, o que favorece a elevação das temperaturas, principalmente, à tarde. No entanto, como no inverno o Sol está mais longe da Terra, a radiação solar é mais fraca. Assim, o calor dura menos tempo.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a média histórica da temperatura de julho na capital é de 12,7°C de mínima e de 23°C de máxima.

Pessoas se protegem do frio com agasalhos, no terminal de ônibus Pinheiros, na zona oeste da capital paulista; manhãs continuam frias nos próximos dias - Rivaldo Gomes - 19.mai.22/Folhapress

Nesta quinta-feira (18), por exemplo, a média da máxima ficou em torno dos 24,5°C na cidade. No entanto, a variação da temperatura foi sentida em cada região. Por volta das 15h40, enquanto as estações meteorológicas automáticas do CGE no extremo da zona sul apresentavam termômetros na marca dos 15°C, as estações da região norte indicavam 24°C.

Isso ocorre por conta da chegada da brisa marítima, que derruba as temperaturas no final da tarde. Isso faz com que as noites e madrugadas permaneçam geladas, com temperaturas na média de 12°C a 13°C.

Esta sexta-feira (19) deve ser uma repetição dos dias anteriores, segundo o CGE. A madrugada deve ser marcada por céu nublado, sensação de frio e termômetros na marca dos 13°C. O amanhecer será com Sol entre nuvens e probabilidade de formação de nevoeiro de curta duração. A temperatura máxima deve chegar aos 23°C.

O sábado (20) deve ser o dia mais frio na Grande São Paulo. Os institutos divergem um pouco em relação aos números, mas a questão é que a manhã deve ter mínima média entre 10°C e 12°C, enquanto a máxima média deve variar entre 22°C e 24°C.

A Defesa Civil do estado vai definir na manhã desta sexta se abrirá o abrigo solidário na estação Pedro 2º do metrô, na região central de São Paulo, para receber os moradores em situação de rua durante a noite.

Para o domingo, a previsão é de ligeira elevação das temperaturas. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a mínima deve ser de 12°C e a máxima, de 25°C. Como nos dias anteriores, o Sol vai aparecer e dissipar a névoa úmida da manhã. E assim que o astro se por, por volta das 17h39, o frio volta com tudo, influenciado pela brisa do oceano.

No interior do estado, além do calor provocado pela massa de ar quente, o problema é a baixa umidade do ar. A Defesa Civil estadual tem alertado para os moradores beberem muita água e evitarem exercícios físicos ao ar livre nos horários mais quentes nesta época do ano.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) diz que taxas abaixo dos 60% já são prejudiciais à saúde das pessoas. Muitos municípios brasileiros, no entanto, estão apresentando umidade abaixo até dos 20%, como as paulistas Votuporanga, Pindorama, Guaíra, Ibitinga e Barretos.