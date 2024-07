Veja se seu bairro de São Paulo possui uma cracolândia

São Paulo

Em levantamento realizado a pedido da Folha via Lei de Acesso à Informação, a SSP/SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) catalogou todos os pontos com concentração de dependentes químicos nas ruas da cidade de São Paulo, as conhecidas cracolândias.

Para a pesquisa na capital, a SSP/SP considerou como cracolândia os locais onde foram observados 15 usuários de entorpecentes, por no mínimo 3 dias. O levantamento foi realizado nos primeiros meses de 2023.

Usuários de crack embaixo do viaduto Okuhara Koei, próximo à avenida Paulista, um dos pontos listados como cracolândias na capital paulista - Danilo Verpa - 25.jun.24/Folhapress

Assim, chegou-se ao número total de 72 concentrações de usuários de drogas mapeadas pela polícia, classificadas pela gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) como "áreas de atenção". Elas estão esparramadas por 47 bairros ou 38 distritos.

Confira abaixo se o seu bairro possui —e quantas— cracolândias. Se ele não aparecer na pesquisa significa que a SSP não identificou fluxo no período analisado.