Fogo em fábrica de sofás deixa 3 feridos em São Bernardo do Campo (SP)

Um incêndio em uma fábrica de sofás em São Bernardo do Campo (ABC) deixou ao menos três feridos neste sábado (27).

De acordo com Corpo de Bombeiros, duas das vítimas foram atendidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e outra pela ambulância da própria corporação com queimaduras de primeiro grau e levada ao Hospital de Urgências de São Bernardo do Campo.

Caminhão do Corpo de Bombeiros; cinco equipes foram enviadas para combater fogo em fábrica de sofás em São Bernardo do Campo - Danilo Verpa/11.jul.22/Folhapress

Segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, um homem de 66 anos teve queimadura na face, e um outro, de 38 anos, teve queimadura no antebraço direito. Ambos foram atendidos no local e depois encaminhados para hospitais privados da cidade, sem intercorrências.

A terceira vítima foi atendida no local, porém sem ferimentos graves.

O fogo começou por volta das 10h30, segundo os Bombeiros. A fábrica de sofás fica na rua Brasílio Machado, na região central da cidade. Ao todo, cinco equipes foram enviadas ao local e o fogo foi extinto no começo da tarde.

Após o rescaldo do incêndio, a Defesa Civil do município fez vistoria e interditou o espaço. O local no estava sendo preservado para realização de perícia da Polícia Civil.

Também na manhã deste sábado, um incêndio destruiu quatro moradias em uma comunidade na avenida Alda, no bairro Eldorado, zona sul da cidade de São Paulo.

Não houve feridos, segundo os bombeiros, e o fogo também foi extinto no início da tarde.