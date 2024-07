Homem morre ao cair da Pedra do Baú (SP) durante escalada

São Paulo

Um homem morreu na última sexta-feira (26) ao cair de uma altura de 70 metros enquanto fazia uma escalada na Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí (a cerca de 170 km de São Paulo), na região de Campos do Jordão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, policiais militares foram acionados por especialistas em escalada que atuam na região. Eles informaram que um homem havia subido a pedra à tarde e não tinha retornado.

Os policiais desceram até o local e localizaram a vítima já morta, no chão. O Corpo de Bombeiros e a perícia foram acionados. A queda foi em um trecho íngreme de trilha.

Pedra do Baú, na cidade de São Bento do Sapucaí, vizinha de Campos do Jordão; homem morreu na sexta-feira ao sofrer queda de aproximadamente 70 m de altura na região - Jardie Carvalho - 18.jun.18/Divulgação

A vítima ainda não havia sido identificada até a tarde deste sábado (27). A SSP não confirmou se o corpo já havia sido resgatado da área de difícil acesso até a publicação deste texto.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Campos do Jordão.

São Bento do Sapucaí, um dos principais destinos de aventura do país, abriga o Complexo do Baú, com a icônica Pedra do Baú, de 1.950 metros de altitude e várias vias abertas para escalada esportiva, trilhas e uma rampa de voo livre. Além dela, completam o conjunto as montanhas do Bauzinho com 1.760 metros e Ana Chata, com 1.670 metros.

A Trilha do Baú é considerada de grau alto de dificuldade, segundo praticantes de escalada.