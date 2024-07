Homem é preso após arrastar carros e motos com retroescavadeira no Ceará

Rio de Janeiro

Um homem foi preso depois de arrastar carros e motos com uma restroescavadeira e deixar pessoas feridas em Juazeiro do Norte, no Ceará. O caso ocorreu após o término de uma vaquejada na cidade na manhã de domingo (14).

Elosmar Barros, 23, foi autuado pelos crimes de dano e embriaguez ao volante. De acordo com a Polícia Militar, o exame da Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará) confirmou que o suspeito tinha bebido.

Ainda segundo a corporação, o homem disse, em depoimento, que conduziu a retroescavadeira "para abrir passagem" no trânsito que estava congestionado na saída do estacionamento do evento.

Questionada, a polícia não informou se o suspeito tem advogado. A reportagem não localizou a defesa do motorista.

Montagem mostra imagens da retroescavadeira arrastado carros e da confusão após o ocorrido - Reproduçao/Reproduçao

De acordo com os policiais militares, algumas pessoas ficaram feridas. No entanto, a quantidade de vítimas e veículos atingidos pela retroescavadeira não foi divulgada.

Imagens divulgadas na internet mostram quando a máquina arrasta vários veículos enquanto algumas pessoas correm, aos gritos. Também é possível ver o estrago causado pela ação, como um carro que chega a capotar na via.

Outro vídeo registrou quando pessoas seguem a retroescavadeira e um homem sobe na máquina. Ele chega a dar socos que parecem atingir o motorista. É possível ainda ouvir uma pessoa ao fundo dizendo para linchar o condutor quando um grupo de homens consegue parar o veículo e subir no equipamento iniciando uma confusão generalizada.

Em seguida, um homem aparece armado e faz ao menos dois disparos para o alto, de cima da retroescavadeira. O motorista aparece abaixado no interior do veículo.

Após o ocorrido, o suspeito e as vítimas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

Em nota, a prefeitura disse que o condutor da retroescavadeira é funcionário da empresa GR Máquinas, que presta serviços para o município. "O dono da empresa já foi notificado para que sejam tomadas as devidas providências", afirmou.

A empresa divulgou um comunicado em que repudia a ação do funcionário e se solidariza com as pessoas atingidas.

"A GR Máquinas vem publicamente manifestar sua profunda indignação e repudiar veemente todos os lamentáveis atos praticados pelo condutor daquele equipamento, e manifestar solidariedade aos impactados", disse, também se prontificando a colaborar com as vítimas e as autoridades para a apuração dos fatos.