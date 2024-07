Policial civil é preso em Cascavel (PR) transportando drogas em viatura falsificada

Curitiba

Um policial civil foi preso nesta terça-feira (16), em Cascavel, no oeste do Paraná, após ter sido flagrado transportando drogas dentro de uma viatura falsificada.

Policiais rodoviários federais dizem que primeiro identificaram uma aparente viatura policial trafegando pela BR-277 em alta velocidade e com o pneu dianteiro direito estourado. Ao acessar uma das alças do viaduto Guarujá, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, rodou e bateu em um barranco.

A PRF diz que foi até o local do acidente e, durante a abordagem, o motorista tentou fugir a pé, mas acabou detido.

Policial civil no Paraná usava viatura falsificada e foi flagrado pela PRF transportando drogas, nesta terça-feira (16) - Divulgação/PRF

A Polícia Civil foi chamada na sequência e, no local, constatou que se tratava de uma viatura falsa e que o condutor era um policial civil. O nome dele não foi divulgado.

Dentro do carro, foram encontrados 33 quilos de haxixe e 21 quilos de cocaína. Além disso, de acordo com a PRF, o veículo tinha marcas de sangue e também de perfuração de projéteis.

O homem foi conduzido para atendimento médico e, depois, encaminhado pela Polícia Civil para uma delegacia.

Em nota, a Polícia Civil afirma que as investigações estão em andamento "para determinar há quanto tempo o servidor utilizava a viatura falsificada" e "para apurar sua conduta e a relação com as drogas apreendidas".