Mês de agosto deverá ser seco e com temperatura acima da média

São Paulo

O tempo seco, que marcou boa parte do mês de julho, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, deverá continuar em agosto em praticamente todo o país. A previsão faz parte de um documento publicado pela Climatempo nesta terça-feira (30).

O calor em pleno inverno, assim como ocorreu nas tardes de julho, também deve ser repetir no mês que começa nesta quinta-feira (1º), principalmente na segunda quinzena.

Tempo seco na cidade de São Paulo; previsão é que se repetita em agosto, principalmente a partir da segunda quinzena. - Débora Melo - 20.jul.24/Folhapress

As temperaturas devem variar entre mínimas de 14°C e máximas que podem chegar aos 22°C, conforme previsão do Inmet.

"As temperaturas seguirão uma tendência de elevação, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Norte, onde a atuação de massas de ar quente será mais intensa", afirma o texto.

No Sudeste, as chuvas devem se manter dentro da média histórica, que já é baixa para agosto, aponta a Climatempo. A tendência é de temperaturas um pouco acima da média na região.

Conforme a agência, a previsão indica que uma frente fria de maior intensidade ingressará na primeira quinzena do mês e trará queda acentuada nas temperaturas e aumento das chuvas, especialmente no Sul do país e no leste do Sudeste —pode atingir região metropolitana de São Paulo.

"As áreas mais afetadas incluirão o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o litoral de São Paulo", afirma a Climatempo, reforçando que a passagens de frentes frias é comum em agosto.

"No entanto, a partir da segunda quinzena, uma nova massa de ar seco se estabilizará na faixa central do Brasil, intensificando o cenário de seca", afirma, —temperaturas elevadas e baixa umidade do ar deverão mais recorrentes no Centro-Oeste e interior do Nordeste.

Julho teve uma sequência de dias secos e com tardes quentes. A cidade de São Paulo, por exemplo, teve na semana passada o menor percentual de umidade relativa do ar entre todas as capitais brasileiras, com apenas 13%.

Agosto tem início com temperatura em elevação na capital paulista. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros devem oscilar entre 13°C e 25°C nesta quinta-feira.

Na sexta (2) e no sábado (3), a máxima deve subir para 27°C, mas as madrugadas e as manhãs tendem a continuar frias, com mínimas entre 12°C e 13°C.

Nesta quarta-feira (31), último dia de julho, deve se afastar a frente fria que despencou as temperaturas nesta terça (30) e provocou chuva.

Assim, o dia começa com muita nebulosidade e chuviscos isolados. Entretanto, o tempo melhora e o sol retorna entre nuvens no decorrer do dia, aponta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.