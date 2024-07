São Paulo tem previsão de frio e chuva nesta terça-feira (30)

São Paulo

Em apenas cinco horas, a temperatura na zona norte de São Paulo caiu 7°C nesta segunda-feira (29), passando de 25,2°C, às 14h, para 18,1°C às 19h. Era o alerta para a virada de tempo que deve despencar a marcação dos termômetros nesta terça-feira (30).

A chegada de uma frente fria, vinda do sul do país, colocou fim na tarde desta segunda-feira ao bloqueio atmosférico que impedia a formação de chuva e manteve as tardes quentes e secas nas últimas semanas na região Sudeste.

Mulher se protege da chuva e do frio na avenida Paulista; capital paulista deve ter virada no tempo - Zanone Fraissat - 28.set.23/Folhapress

Ventos moderados que passam a soprar do oceano provocam o declínio das temperaturas, além de elevar a umidade do ar nesta terça.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que a máxima nesta terça-feira não passa dos 17ºC —a mínima nas primeiras horas da manhã poderá ficar em torno de 13°C.

Também há a expectativa pela volta da chuva. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, não chove com intensidade na capital paulista desde o dia 11 de julho.

"Não há previsão de temporais, mas estas condições [de chuva] servem para aliviar o tempo seco dos últimos dias", afirma o CGE.

Os índices de umidade relativa do ar devem permanecer acima dos 80% na região metropolitana, contrastando com as marcas da semana passada, quando a cidade de São Paulo teve o menor percentual de umidade relativa do ar entre todas as capitais brasileiras, com apenas 13%.

PREVISÃO DO TEMPO Confira as condições da sua cidade na página da Folha

Nesta segunda-feira, o Inmet emitiu um alerta de chuvas intensas até esta terça na faixa sul do estado e no litoral até parte da Baixada Santista. Conforme o instituto, o volume pode chegar a 50 mm em 24 horas, com ventos de até 60 km/h.

Há alerta de ressaca no mar entre Ilhabela, no litoral norte paulista, e Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, com ondas de até 2,5 metros.

A quarta-feira (31) ainda deve ter nebulosidade e chuva isolada, mas o tempo melhora e os termômetros podem marcar até 24°C na capital paulista.

Conforme o órgão federal, não chove na quinta (1º) e na sexta (2) e a temperatura sobe gradualmente, chegando a 27°C.