São Paulo tem o dia mais seco entre as capitais brasileiras nesta terça (23)

São Paulo

A cidade de São Paulo foi a capital mais seca do país nesta terça-feira (23), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, a umidade relativa do ar foi de apenas 13%, em medição feita à tarde na estação meteorológica automática do mirante de Santana, zona norte da capital paulista.

Céu limpo e sem núvens na cidade de São Paulo; cidade tem sequência de dias secos - Débora Melo - 20.jul.24/Folhapress

Entre às capitais, o município teve percentual menor que os de Cuiabá (15%), Campo Grande (18%), Goiânia e Porto Velho (21%), Belo Horizonte (23%) e Brasília (25%), aponta a Climatempo, a partir de dados do Inmet.

Conforme balanço entre todos as cidades brasileiras, a capital paulista ficou atrás apenas de Nova Friburgo (RJ), com 8%, Monte Verde (MG), com 9%, e Cotriguaçu (MT), com 10%.

Segundo a Climatempo, o percentual desta terça igualou o de novembro de 2021 (também em medição automática).

Por causa da baixa umidade, a Defesa Civil municipal decretou estado de atenção das 13h40 às 17h20.

A formação de um bloqueio atmosférico elevou as temperaturas à tarde nos últimos dias. O fenômeno, explica a Climatempo, impede a formação de grandes nuvens de chuva, além de barrar o avanço das frentes frias em direção às regiões centrais do Brasil.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição acaba piorando as doenças respiratórias.

Todos podem sofrer os efeitos do tempo seco, especialmente os idosos.

Por isso, a indicação é de as pessoas abusarem da hidratação e evitarem ficar expostos diretamente ao sol entre 11h e 16h.

O tempo seco deve continuar. O Inmet emitiu alerta de perigo potencial para baixas temperaturas em praticamente todo o estado de São Paulo, válido para esta quarta-feira (24). O problema também deverá atingir Minas Gerais, o Centro-Oeste, e parte do Paraná e estados das regiões Norte e Nordeste.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, nesta quarta (24) o sol predomina e diminui a sensação de frio, favorecendo a elevação das temperaturas no decorrer do dia.

As mínimas devem oscilar em torno dos 12°C, enquanto as máximas podem chegar aos 26°C.

Na quinta (25), os termômetros devem variar entre mínimas de 13°C e máximas que tendem a chegar aos 27°C, enquanto os índices de umidade podem atingir valores abaixo dos 30% no período da tarde.