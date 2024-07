Município do RJ anuncia construção de parque religioso com bíblia gigante

Rio de Janeiro

A cidade de Miguel Pereira, no interior do Rio de Janeiro, anunciou nesta terça-feira (2) o projeto de construção de um parque temático religioso que pretende ser o maior do segmento no país.

Batizado de Cidade da Bíblia, o parque será erguido em uma área de 11 mil metros quadrados e deve abrigar uma bíblia gigante, de 12 metros de altura por 22 metros de largura.

A previsão é que as obras comecem ainda neste ano, segundo a gestão do prefeito André Português (PSC).

Projeção de como será a bíblia de 12 metros de altura na 'Cidade da Bíblia', em Miguel Pereira (RJ) - Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/Divulgação

A intenção da prefeitura é que a Cidade da Bíblia também receba eventos religiosos. No local haverá um jardim com árvores mencionadas no livro sagrado, como amendoeiras, acácias, figueiras, oliveiras e palmeiras, entre outras.

O projeto do parque temático conta ainda com museu, cinema de imersão, lojas de souvenirs, restaurante, e cafeteria.

O prefeito afirmou que o objetivo é impulsionar o turismo religioso na região. André Português também já disse querer transformar a cidade na 'Gramado Fluminense', em referência ao município da serra gaúcha.

Considerada a capital do entretenimento do RJ, Miguel Pereira abriga um parque de dinossauros com 1 milhão e 400 mil metros quadrados em área de mata atlântica. Outros pontos que atraem visitantes para a cidade são o centro gastronômico e cultural; a Maria Fumaça, primeiro trem turístico do estado; e a rua Coberta, inspirada no conhecido logradouro de Gramado.