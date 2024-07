Carcereira brasileira é presa ao aparecer em vídeo fazendo sexo com detento dentro de prisão em Londres

São Paulo

A brasileira Linda de Sousa Abreu, 30, foi presa no sábado (29) em Londres, no Reino Unido, depois de aparecer em um vídeo fazendo sexo com um detento dentro do presídio de Wandsworth, que fica na capital britânica. Ela era carcereira na unidade.

No vídeo, ela aparece com o uniforme de trabalho. A filmagem foi feita por outro detento que acompanhava a cena, que aconteceu dentro de uma cela.

Brasileira Linda de Sousa Abreu, ex-agente penitenciária é presa por fazer sexo com detento em presídio de Londres - Linda de Sousa Abreu no Instagram

Uma investigação foi aberta na sexta-feira (28) depois que os policiais foram informados do vídeo filmado dentro da penitenciária, disse a assessoria da Scotland Yard (a Polícia Metropolitana de Londres).

Ainda segundo a corporação, ela foi presa acusada de má conduta no serviço público.

Linda compareceu sob custódia no Tribunal de Magistrados de Uxbridge na segunda-feira (1º) e foi liberada sob fiança. Ela terá de comparecer novamente no tribunal na segunda-feira, 29 de julho.

Ela foi demitida do cargo e está proibida de deixar o país.

No Facebook, consta a informação de que ela trabalhava no presídio desde 1º março de 2018. Em uma postagem, ela disse que arquivou suas informações nas redes sociais para garantir a segurança dos filhos e sua privacidade.

Em 2023, Linda e o marido participaram do reality britânico Open House: The Great Sex Experiment sobre relacionamentos e não monogamia. No segundo episódio, o casal foi para um quarto com uma cama e os 15 participantes do programa fizeram uma orgia.

A reportagem a procurou por mensagens em duas redes sociais na tarde e na noite desta quarta-feira (3), mas não houve resposta até a publicação deste texto.