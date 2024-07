Amigdalite tira Jannik Sinner, o número 1 do tênis, dos Jogos de Paris

Milão | AFP

Jannik Sinner, número um do tênis, está de fora das Olimpíadas de Paris-2024 devido a uma infecção na garganta, anunciou o italiano em um comunicado no qual mostrou sua decepção por não fazer parte do evento parisiense.

A equipe médica do jogador diagnosticou amigdalite, depois que na noite de segunda-feira (22) Sinner, 22, apresentou sintomas.

"Estou extremamente triste e decepcionado. Competir nos Jogos Olímpicos era um dos meus principais objetivos para esta temporada", disse o italiano na carta em que se despediu do sonho olímpico.

O italiano Jannik Sinner, que desistiu de participar dos Jogos Olímpicos de Paris devido a problema na garganta - Henry Nicholls/9.jul.2024/AFP

O tenista, que era um dos favoritos para lutar pelo ouro, explicou que esperou o máximo possível antes de confirmar sua ausência da equipe olímpica da Itália.

"Depois de consultar meus médicos e esperar um dia extra para me dar mais tempo e ver se minha condição melhoraria, infelizmente a situação piorou", afirmou o Sinner, vencedor do Aberto da Austrália deste ano.

"Espero poder disputar os Jogos Olímpicos no futuro", acrescentou ele, que terá seu próximo grande desafio em agosto, no Aberto dos EUA.

Além de desejar "o melhor" para a Itália nos Jogos, cuja cerimônia de abertura ocorre nesta sexta-feira (26), Sinner afirmou que espera voltar "mais forte" para apoiar seu país.

Apesar da ausência dele, o torneio masculino do tênis em Paris promete duelos de alto nível, com a presença do sérvio Novak Djokovic, dos espanhóis Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, que formarão dupla na chave de duplas, e do ganhador da medalha de ouro em Tóquio, o alemão Alexander Zverev.