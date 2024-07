Sete pessoas da mesma família morreram em acidente com ônibus no interior de São Paulo

São Paulo

Sete pessoas de uma mesma família morreram no acidente com ônibus na madrugada desta sexta-feira (5) na rodovia Francisco da Silva Pontes (SP 127), em Itapetininga, no interior de São Paulo. Ao todo, dez vítimas morreram e 42 ficaram feridas.

O pai viajava com os dois filhos, as duas noras, um neto de sete anos e outra familiar. Os nomes ainda não foram confirmados pela Defesa Civil, assim como as identidades dos demais mortos no acidente.

Acidente com ônibus em Itapetininga matou sete pessoas da mesma família - Divulgação/Defesa Civil do estado

A família morava no bairro de Palmeirinha, na zona rural de Itapeva, e fazia parte do grupo de romeiros que fretou três ônibus para Aparecida, no Vale do Paraíba. Um dos veículos saiu mais cedo e já tinha chegado ao destino no momento do acidente. O terceiro grupo decidiu voltar para Itapeva quando soube da tragédia.

A paróquia de São Roque, frequentada pelas vítimas, emitiu nota de pesar na manhã desta sexta.

O ônibus, além do motorista, era ocupado por 51 turistas, e teria apresentado uma falha mecânica que travou a direção.

Segundo o motorista, ele trafegava normalmente quando ocorreu o problema mecânico, poucos minutos depois da meia-noite. Ele perdeu o controle do veículo, que bateu no pilar de um viaduto no km 171 da rodovia.

Em nota, a secretaria de Segurança Pública informou que o motorista foi submetido ao teste do bafômetro e deu negativo para bebida alcoólica no organismo. O caso é investigado pelo 2º Distrito Policial de Itapetininga.

O QUE SE SABE SOBRE O ACIDENTE