Assista ao momento de um incidente com um Embraer 195 logo após decolar do Aeroporto de Congonhas

O momento de um incidente com um avião Embraer 195 no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP), foi registrado em vídeo durante uma transmissão ao vivo nesta sexta-feira (2).

Conforme as cenas a seguir, do canal "Golf Oscar Romeo", o problema se deu logo após a decolagem, nos segundos iniciais da subida, levando os pilotos a desviarem para um pouso no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), em vez do destino previsto, como também mostrado na sequência da gravação:

Como visto no vídeo acima, o voo do incidente foi o AD-2782, da Azul Linhas Aéreas, que partiu às 12h16 com destino ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ). O avião em questão é o Embraer 195 registrado sob a matrícula PR-AXU.

As imagens mostram que havia um bando de Urubus próximo ao Aeroporto de Congonhas, e ao menos uma das aves colidiu com o jato. O incidente de "bird strike" é evidenciado pela fumaça emitida pelo motor número 2 (lado direito), indicando que houve ingestão.

Avião sofreu incidente com pássaro logo na decolagem - Reprodução/Canal Golf Oscar Romeo

Depois do incidente, a sequência do vídeo mostra a conversa entre o piloto e o controlador de tráfego aéreo da Torre de Campinas, no momento da aproximação do E195 para pouso pela pista 33 de Viracopos.

O controlador questiona se há necessidade de apoio médico e também onde foi o "bird strike". O piloto responde que foi no motor direito e que não há necessidade de apoio, e completa que a situação está controlada, tendo apenas um pouco de vibração no motor. Pouco depois, o controlador informa que o avião deverá permanecer na pista após o pouso.

Embora a câmera não tenha registrado o momento do pouso, as imagens subsequentes ainda permitem ver o avião parado na pista e as equipes de emergência verificando sua condição antes da liberação para a continuidade do taxiamento.

Ainda é possível ouvir o controlador informando aos pilotos que os bombeiros observaram quatro aletas do motor danificadas, mas nenhuma quebrada, e nenhum resto da ave.