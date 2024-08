Região central de SP tem confusão entre GCM e pessoas em situação de rua

São Paulo

Agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e pessoas em situação de rua entraram em confusão na manhã deste sábado na região central de São Paulo.

Houve xingamentos mútuos e os agentes correram atrás de alguns deles com armas na mão. Um barulho parecido com disparo foi ouvido.

A Prefeitura de São Paulo foi questionada, mas não enviou posicionamento até a publicação deste texto.

Agentes da prefeitura, guardas civis e pessoas em situação de rua na avenida São João - Francisco Lima Neto/Folhapress

A confusão ocorreu na avenida São João no cruzamento com a avenida Angélica. Equipes da prefeitura faziam limpeza no local, embaixo do minhocão, e em duas praças nos arredores. Um caminhão recolhia objetos quando começou uma movimentação e xingamentos entre as pessoas em situação de rua e os guardas.

Até que eles saíram correndo e os agentes foram atrás com armas na mão.

Havia diversas viaturas da GCM no local e algumas da Polícia militar no entorno, mas um pouco mais afastadas.

A PM foi procurada e respondeu que não havia registro de ocorrência na região.

A Prefeitura de São Paulo não respondeu até esta publicação.