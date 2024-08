Barretos terá três rodeios de montaria em touro e estreia prova com uso de laço

Ribeirão Preto

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, aberta nesta quinta-feira (15), terá três competições de montarias em touro, que valerão passaporte a quatro competidores para disputar torneios nos Estados Unidos, e a estreia de uma nova modalidade em que mulheres laçarão bezerros.

A premiação de todas as modalidades em disputa neste ano em Barretos vai ultrapassar R$ 1 milhão, com o maior valor destinado ao campeão do Barretos International Rodeo, que chega à sua 31ª edição –R$ 200 mil ao vencedor em touros.

Peão durante montaria em touro na Festa do Peão de Barretos de 2023 - André Monteiro/Divulgação

O calendário reserva para até domingo (18) as finais da PBR (Professional Bull Riders), circuito que realizou disputas em sete estados desde o ano passado e que abriga em sua derradeira etapa os peões mais bem ranqueados.

Criada há 32 anos nos Estados Unidos, está presente também no Brasil –onde chegou em 2006–, Canadá, México e Austrália e promove cerca de 400 competições por ano.

A segunda será a LNR (Liga Nacional de Rodeio), que terá as etapas classificatórias entre segunda (19) e quarta-feira (21), com as finais no dia 24.

"O campeão da Liga Nacional de Rodeio vai direto para semifinal do The American [nos Estados Unidos], ficando a apenas quatro montarias de ganhar o prêmio de US$ 1 milhão", disse o presidente da Liga, Marcos Abud, no anúncio da programação na arena para este ano.

Os peões que ficarem na segunda e terceira colocações da Liga também vão obter classificação à disputa que ocorre no Texas, mas entrarão em etapas anteriores e terão de se classificar em seis montarias para chegar à milionária premiação.

A terceira competição em touros, e mais tradicional, será o Barretos International Rodeo, que acontecerá entre os dias 22 e 25 no estádio de rodeios projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012).

Além da premiação de R$ 20 mil ao campeão, serão distribuídos outros R$ 82,5 mil aos competidores que se classificarem entre a segunda e a décima posições. Os peões que obtiverem as três melhores notas de cada dia receberão R$ 4.500, R$ 2.000 e R$ 1.500. Ao campeão das montarias em cavalos, a premiação será de R$ 120 mil.

Nesta quinta, a associação Os Independentes, que organiza o evento desde 1956, anunciou a disputa de uma nova modalidade equestre, o Breakaway Roping, nos mesmos dias da fase internacional do evento.

Ela consiste, segundo a direção de rodeio, em uma "laçada que se abre". É uma variação do laço de bezerro, em que a competidora tem o percurso cronometrado com o objetivo de laçar o animal de forma mais rápida.

A prova do laço de bezerro tradicional é polêmica, já foi proibida em uma série de cidades brasileiras e não é disputada em Barretos desde 2006, após ação do Ministério Público estadual. Segundo Os Independentes, o laço usado no Breakaway Roping foi produzido para ser "quebrado" e se rompe com a força do bezerro.

Como será disputada pela primeira vez, foram convidadas 11 competidoras, sendo 9 de São Paulo, uma de Minas Gerais e uma do Distrito Federal. Assim como os três primeiros colocados da LNR, a campeã se classifica para disputar o The American.

Também polêmica e criticada por entidades de proteção animal, a prova de bulldog, em que o bezerro tem o pescoço imobilizado pelo competidor, não é realizada na Festa do Peão de Barretos desde que um animal morreu em 2011.

A Festa do Peão de Barretos acontece até o dia 25 no Parque do Peão (rodovia Brigadeiro Faria Lima, km 428), com previsão de receber 900 mil visitantes. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 95. Para este sábado (17) e os dias 23 e 24, só há bilhetes disponíveis para a área externa do estádio –sem acesso às montarias e aos shows do principal palco da festa.