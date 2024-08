Barretos abre Festa do Peão com ingressos esgotados para três datas e trio elétrico nas ruas

Ribeirão Preto (SP)

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, mais tradicional evento sertanejo do país, começa nesta quinta-feira (15) já com ingressos esgotados para o estádio de rodeios em três dias. A forte demanda para as datas fez a organização criar uma espécie de micareta para atender peões-foliões que não conseguirem entrar no principal espaço do evento.

Com a previsão de receber 900 mil visitas até o dia 25 em sua 69ª edição, a festa já não tem mais convites que permitem acesso ao estádio neste sábado (17) e nos dias 23 e 24. O local, projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012), tem capacidade para 55 mil pessoas.

Estádio de rodeios de Barretos, projetado por Oscar Niemeyer, concentra provas de montaria e os principais shows da Festa do Peão - Alisson Demetrio/Divulgação

Estão à venda para esses dias somente ingressos que permitem acesso às ruas do Parque do Peão, com a feira comercial, e aos shows dos outros palcos existentes no espaço.

Esgotar os ingressos que permitem acesso ao estádio não é algo inédito na festa barretense, mas a rapidez com que isso ocorreu neste ano surpreendeu a organização. Por isso, a associação Os Independentes, que organiza o evento desde 1956, decidiu colocar quatro atrações num trio elétrico para embalar o público. Estarão no espaço Michel Teló, É o Tchan, Banda Eva e Claudia Leitte, cada atração em um dia.

"Faz tempo que a gente vem pensando em trabalhar com o espaço fora do estádio. Temos um espaço muito grande fora, e a gente tem que fazer com que esse público [use] o dia inteiro, porque o nosso objetivo é 24 horas de curtição, 24 horas de festa. Muitas vezes chega um certo horário e o parque fica ‘quieto’ [fora do estádio]. E neste ano nós resolvemos atender esse público, que é muito grande, com a micareta", disse Hussein Gemha Júnior, presidente da festa.

No total, serão cerca de cem shows distribuídos por quatro palcos, além do trio. Os shows de axé no trio elétrico são exceção num line-up composto basicamente por atrações do universo sertanejo.

A procura de turistas pela festa fez com que a rede hoteleira da região toda ficasse inflacionada, mais do que nos anos anteriores. Com seus cerca de 4.000 leitos, Barretos não absorve todos os visitantes, e pousadas em Olímpia, cidade turística distante cerca de 50 km, têm cobrado diária de R$ 500, ante os R$ 200 de outras épocas do ano.

Na cidade, os resorts do Hot Beach —que integram um grupo que administra um dos parques aquáticos da estância turística— estão lotados para esta sexta-feira (16) e sábado (17). O local tem 1.292 apartamentos, com um total de 5.168 leitos.

O fenômeno se repete em Colina, Bebedouro e Guaíra, e há hóspedes também em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, distante 130 km.

No Barretos Park Hotel, único hotel anexo ao Parque do Peão, estão previstos 800 check-ins para esta quinta-feira. O espaço, que tem 900 leitos, está com 100% de ocupação até o fim da festa, de acordo com o gerente-geral do empreendimento, Adriano Santos.

"Por isso há muita gente buscando acomodação em casas, chácaras e cidades vizinhas. A rede hoteleira local não comporta", afirmou. A demanda fez o hotel incluir atividades extras em sua programação, como shows diários com artistas locais.

Apesar da alta demanda, Gemha disse não acreditar que o público supere a estimativa inicial.

"Está dentro da nossa expectativa ter esse número de visitantes [900 mil]. Vai ser bom tanto para quem estará aqui quanto para nós, que estamos vendendo."

A previsão segue também o cenário vivido por outros eventos do gênero no decorrer deste ano.

"Está um ano positivo, de maneira geral. Quando as outras [festas] vão bem, Barretos vai excelente. Ouvimos conversas de cidades que foram muito bem e outras cidades que nem tanto, mas no geral está melhor", afirmou.

A organização investiu R$ 10 milhões no recinto para a edição deste ano, incluindo a construção de um novo restaurante, troca de iluminação do parque e novos banheiros.