Caminhão pega fogo em túnel na Linha Amarela, em RJ, e 40 pessoas são socorridas

Um caminhão carregado de cerveja pegou fogo dentro de um túnel na Linha Amarela, na altura da Covanca, no sentido Fundão, no Rio de Janeiro, por volta das 7h20, desta quinta-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, 40 pessoas foram atendidas pela corporação. A maioria inalou fumaça e passou mal.

Segundo os bombeiros, 11 pessoas foram levadas para hospitais da região. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma pessoa está internada em estado grave.

Motoristas que passavam pela via no momento do acidente se assustaram com as chamas e a fumaça densa. Ao menos 20 veículos foram abandonados na via e os motoristas e passageiros fugiram a pé.

Bombeiros e caminhão que pegou fogo dentro de túnel na Linha Amarela - Reprodução/TV Globo

Quarenta bombeiros de diversos quartéis foram deslocados para a ocorrência. Ainda não se sabe a causa do incêndio, que será investigada.

Pista interditada de um lado e congestionada do outro, em razão de incêndio em caminhão - Reprodução/Centro de Operações Rio

O trânsito da via expressa chegou a ficar interditado nos dois sentidos. Por volta das 11h30, uma faixa no sentido Fundão foi liberada.

A Lamsa, que administra a via, afirmou que uma faixa no sentido centro, no túnel da Covanca, na Linha Amarela, foi liberada. No entanto, o trânsito permanece bastante congestionado na via e a recomendação é que, por enquanto, os motoristas evitem o sentido centro.