Desastre em Vinhedo é dos 10 piores acidentes de avião do Brasil

São Paulo

O acidente com um avião da Voepass com 62 pessoas a bordo, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta (9), é o sexto maior acidente aéreo já registrado no Brasil, em termos de número de vítimas.

Confira abaixo quais foram as 10 maiores tragédias da aviação civil brasileira por ordem de mortes causadas.

Avião de médio porte caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, em uma área residencial - Reprodução/TV Globo/Reprodução

1º

Quando 1º. jun.2009

Empresa Air France

Aeronave Airbus A330-200

Mortos 228

O que houve Aeronave da companhia francesa decolou do Rio de Janeiro e caiu no oceano Atlântico

Leia mais aqui

2º

Quando 17.jul.2007

Onde São Paulo

Empresa TAM, atual Latam

Aeronave Airbus A-320

Mortos 199

O que houve Avião bateu num galpão da empresa ao tentar pousar em Congonhas

Leia mais aqui

3º

Quando 29.set.2006

Onde Mato Grosso

Empresa Gol

Aeronave Boeing 737-800

Mortos 154

O que houve Aeronave se chocou com um jato Legacy no ar e caiu em área indígena

Leia mais aqui

4º

Quando 8.jun.1982

Onde Ceará

Empresa Vasp

Aeronave Boeing 727-200

Mortos 137

O que houve Avião bateu na serra de Aratanha (CE)

Leia mais aqui

5º

Quando 31.out. 1996

Onde São Paulo

Empresa Tam, atual Latam

Aeronave Fokker-100

Mortos 99

O que houve avião caiu logo após decolar de Congonhas

Leia mais aqui

6º

Quando 9.out. 2024

Onde São Paulo

Empresa Voepass

Aeronave ATR 72-500

Mortos 62 (a confirmar)

O que houve avião saiu de Cascavel (PR) e caiu em Vinhedo (SP)

7º

Quando 25.fev.1960

Onde Rio de Janeiro

Empresa Aerovias Brasília

Aeronave Douglas bimotor

Mortos 61

O que houve Aeronave Douglas bateu em um quadrimotor e caiu

Leia mais aqui

8º

Quando 12.abr.1980

Onde Florianópolis (SC)

Empresa Transbrasil

Aeronave Boeing 727

Mortos 54

O que houve Avião bateu em um morro e explodiu

Leia mais aqui

9º

Quando 24.jun.1960

Onde Rio de Janeiro

Empresa Companhia Real

Aeronave Convair

Mortos 53

O que houve Aeronave caiu na baía de Guanabara

Leia mais aqui

10º

Quando 22.dez.1959

Onde Rio de Janeiro

Empresa Vasp

Aeronave Viscount

Mortos 35

O que houve Avião da FAB bateu em um Viscount da Vasp que se aproximava do aeroporto

Leia mais aqui