Médicos que iam a congresso de oncologia estão entre as vítimas de acidente aéreo

São Paulo

Médicos que iam a um congresso de oncologia em São Paulo estão entre os passageiros do avião que caiu no início da tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior paulista. Não houve sobreviventes, segundo a Defesa Civil do município.

A morte de ao menos duas médicas residentes do Hospital do Câncer de Cascavel, no Paraná, foi confirmada. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Destroços de avião comercial de médio porte que caiu em Vinhedo (SP) - Reprodução/Folhapress

O voo da empresa Voepass, antiga Passaredo, partiu com 62 pessoas a bordo de Cascavel (PR) para o aeroporto Internacional de Guarulhos.

Nas redes sociais, usuários publicaram vídeos registrando o momento do acidente, com o avião já em queda vertical. Enquanto filmavam a queda, as pessoas lamentavam o acidente.

A aeronave perdeu 3.300 metros de altitude em menos de um minuto a partir das 12h21, segundo o site Flight Aware, que monitora voos em tempo real ao redor do mundo.

Registros do site mostram que o turboélice comercial bimotor de médio porte decolou às 11h59 de Cascavel, no Paraná, e começou a perder altitude às 13h20, quando estava a cerca de 5.100 metros. Cerca de um minuto depois, atingiu 1.798 metros, a última atualização disponível.

Os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Ratinho Junior (PSD), do Paraná, que estavam em uma agenda do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) em Vitória (ES), estão a caminho de Vinhedo.

Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave estava regular com a renovação do certificado de aeronavegabilidade prevista para junho de 2026.