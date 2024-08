Imprensa internacional destaca acidente de avião com 62 pessoas em Vinhedo (SP)

São Paulo

A queda de um avião em Vinhedo (SP) nesta sexta-feira (9) chama a atenção da imprensa internacional.

O jornal New York Times, dos Estados Unidos, destaca ser possivelmente "um dos maiores acidentes aéreos da história do país". Ainda em solo americano, as redes televisivas CNN, ABC e NBC mostram o episódio.

Um avião de médio porte caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, em uma área no bairro Capela - Reprodução

No Reino Unido, a BBC faz uma live sobre o caso, afirmando não terem sido encontrados sobreviventes até o momento. Sessenta e duas pessoas estavam a bordo. O jornal Guardian, maior do país, mostra o presidente Lula (PT) dizendo parecer que todos morreram após a queda.

A rede de notícias Deutsch Welle, da Alemanha, ilustra a rota do avião —de Cascavel, no Paraná, a Guarulhos, em São Paulo— e informa não haver informações sobre o motivo da ocorrência, o que é investigado pelas autoridades brasileiras.

O La Nacion, jornal argentino, coloca a notícia no topo de seu site, com o vídeo da aeronave caindo. O mesmo faz o canal Al Jazeera, do Catar.

O acidente

Um avião com 62 pessoas a bordo caiu em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo no início da tarde desta sexta (9), segundo a Defesa Civil. Até o momento, quatro mortes foram confirmadas, mas a prefeitura disse não haver sobreviventes.

O Corpo de Bombeiros informou que sete equipes foram mobilizadas para atender a ocorrência. O avião caiu, segundo a corporação, na altura do número 2.500 da rua Edueta, no bairro Capela.

Segundo a empresa responsável pelo voo, a Voepass, ex-Passaredo, o voo 2283 tinha 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo. O avião era um ATR-72, turboélice comercial bimotor de médio porte

Segundo a Defesa Civil do Estado, a aeronave pode ter atingido casas na queda. A administração do aeroporto de Cascavel informou que "uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas."

Os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Ratinho Junior (PSD), que estavam em uma agenda do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, em Vitória (ES), estão a caminho de Vinhedo.