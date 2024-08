Avião com 62 pessoas a bordo cai em Vinhedo (SP); prefeitura diz que não há sobreviventes

São Paulo

Um avião com 62 pessoas a bordo caiu em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo no início da tarde desta sexta (9), segundo a Defesa Civil. Até o momento, quatro mortes foram confirmadas, mas a prefeitura disse que não há sobreviventes. A aeronave da Voepass, antiga Passaredo, é do modelo ATR 72-500.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram mobilizadas para atender a ocorrência. O avião, que viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), caiu na área de um condomínio residencial no bairro Capela. A Voepass indicou que o voo 2283 tinha 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

Avião que viajava de Cascavel (PR) a Guarulhos (SP) cai em Vinhedo - Reprodução

Segundo a Defesa Civil do Estado, a aeronave pode ter atingido casas na queda. A administração do aeroporto de Cascavel informou que "uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas."

Os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Ratinho Junior (PSD), que estavam em uma agenda do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) em Vitória (ES), estão a caminho de Vinhedo.

A Superintendência da Polícia Técnico-Científica e as polícias Civil e Militar também estão mobilizadas. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e os responsáveis pelo recolhimento de corpos também foram encaminhadas para reforço nos trabalhos. Já equipes do Hospital das Clínicas da Unicamp e o Hospital Estadual de Sumaré estão preparadas para o atendimento de eventuais pacientes que forem encaminhados.

Após fazer um sobrevoo no local, o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, coronel Cássio Araújo de Freitas, afirmou que está sendo montado um posto de comando em Vinhedo, com integrantes de diferentes organizações, que deve ser mantido por alguns dias.

"Nós acabamos de sobrevoar a aeronave e ela está destruída", afirmou Freitas.

Já o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea Brasileira, disse que está encaminhando agentes ao local.

"Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência."

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) divulgou um comunicado em que lamenta o acidente e se solidariza com familiares e amigos de vítimas.



"A Anac está monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes."

A prefeitura de Vinhedo afirmou que não vai se pronunciar no momento sobre o caso.

Nas redes sociais, usuários publicaram vídeos registrando o momento do acidente, com o avião já em queda vertical. Enquanto filmavam a queda, as pessoas lamentavam o acidente.

Em outros registros, as pessoas observam a fumaça que sobe de onde o avião teria caído. Uma moradora do bairro Capela registrou chamas do avião, que caiu em frente à casa dela.