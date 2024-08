Família venezuelana viajava com cão em avião que caiu em SP

São Paulo

Uma família venezuelana que tentava retornar ao país de origem estava entre os passageiros do voo 2283, da Voepass, que saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, e caiu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo, interior de São Paulo.

Josgleidys Gonzalez, sua mãe, Maria Gladys Parra Holguin, e seu filho, Joslan Perez, estão entre as 62 vítimas fatais do acidente, segundo a companhia aérea.

Nas redes sociais, a amiga da família, Thaiza Evangelista, lamentou a morte dos amigos e da cadela Luna, que embarcou com os tutores. A Voepass confirmou a presença de um cachorro de pequeno porte entre as vítimas.

Josgleidys Gonzalez, Maria Parra e a cadela Luna estavam no avião da Voepass que caiu em Vinhedo (SP) - Arquivo pessoal

"Mãe e filha, duas mulheres guerreiras e corajosas, saíram de seu país e vieram ao Brasil procurar um futuro melhor. Havia também um menininho, filho e neto dessas mulheres e sua cachorrinha Luna que, diferente de muitos casos, não foi deixada para trás", escreveu Thaiza.

Thaiza conta que a família havia migrado para o Brasil em busca de uma vida melhor, mas enfrentava dificuldade para regularizar a documentação de Joslan, que nasceu na Venezuela, mas cresceu no Brasil.

O plano era viajar até Boa Vista (RR) e seguir de ônibus até Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, onde fariam um percurso de 12 horas até a cidade de origem. Posteriormente, iriam para a Colômbia.

Amiga da família e moradora de Cascavel (PR), Thaiza relatou o esforço de Josgleidys para garantir a segurança de todos durante a viagem.

"A Josgle fazia tudo pelo seu filhinho e por vê-lo chorando ao saber que se separaria de sua cachorrinha, não mediu esforços para levar a Luna na viagem. Apesar do pouco dinheiro que tinha, não hesitou em pagar R$ 200 de taxa para que ela fosse com eles", conta Thaiza.

A cadela Luna estava a bordo do avião da Voepass que caiu em Vinhedo (SP); empresa confirmou presença de cão de pequeno porte entre as vítimas - Arquivo pessoal

Ela relatou a dificuldade da família em levar o animal. Vizinhos e conhecidos chegaram a se reunir numa campanha para ajudar nos trâmites de embarque, como dinheiro para viagem e bolsa de transporte.

Lucimery Veloso, veterinária responsável da Associação Cidadã de Proteção aos Animais (Acipa Cascavel) conta que também ajudou com as vacinas e o atestado de saúde necessário para o embarque do animal.

