Município de São Joaquim, em Santa Catarina, tem registro de neve

O município de São Joaquim, na serra catarinense (a 235 km de Florianópolis), teve registro de neve entre a noite de sexta-feira (9) e o início da madrugada deste sábado (10), segundo boletim divulgado pela Defesa Civil de Santa Catarina.

As previsões já indicavam a possibilidade do fenômeno devido a uma combinação de baixas temperaturas, umidade e instabilidade atmosférica. Uma onda de frio atinge a região Sul neste final de semana.

Neve cai em área de igreja no município de São Joaquim (SC); registro do fenômeno foi confirmado pela Defesa Civil - Mycchel Legnaghi/São Joaquim Online

"Durante esse período, as temperaturas em São Joaquim chegaram próximas a 0°C, e as imagens de satélite mostraram uma cobertura de nuvens que favoreceu a precipitação de neve", afirmou a Defesa Civil de Santa Catarina.

Conforme o órgão, o fenômeno foi pontual. Não houve registros nas demais áreas da serra catarinense, apesar do frio intenso. Em Urupema (a 213 km de Florianópolis), por exemplo, a mínima ficou na faixa de -2°C, disse a Defesa Civil.

"Nos próximos dias, uma intensa massa de ar frio atingirá a região, resultando em temperaturas ainda mais baixas", declarou o órgão.

Devido ao tempo firme e ao ar seco previstos, a condição é para geada ampla no estado, sem expectativa de precipitação invernal, como neve ou chuva congelada, acrescentou a Defesa Civil.

O órgão recomenda atenção especial com idosos, crianças, enfermos e moradores de rua. Ainda sugere à população que se agasalhe bem, beba bastante água, abrigue animais domésticos nas noites mais frias, evite locais com aglomerações e mantenha a higiene das mãos.

Em São Joaquim, os flocos de neve começaram a cair por volta das 23h de sexta, de acordo com nota divulgada pela MetSul Meteorologia.

O registro ocorreu tanto na área urbana da cidade quanto no distrito do Cruzeiro, na zona rural, com cotas de altitude ainda mais elevadas, aponta a publicação.

No estado vizinho do Rio Grande do Sul, que também passa por onda de frio neste final de semana, não houve confirmação de neve até o fim de sexta-feira.