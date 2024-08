Festa do Peão de Barretos vira cidade com mercado e manicure

Barretos

Espaço que abriga a maior festa sertaneja no país, o Parque do Peão se transformou praticamente em uma cidade na edição deste ano da Festa do Peão de Barretos. Inaugurado em 1985, o local tem dois milhões de metros quadrados prevê reunir até o dia 25 cerca de 900 mil visitantes, contingente abastecido por serviços comuns nos municípios, mas não em um evento realizado na zona rural, como é o caso da fazenda que sedia a festa.

Dessa população, a maior parte é flutuante, mas há a residente, que se hospeda num hotel anexo ao parque (900 leitos) e, principalmente, no camping, que tem capacidade de abrigar 15 mil pessoas.

Pela primeira vez, camping do Parque do Peão conta com salão de beleza para atender frequentadores do local durante a Festa do Peão de Barretos - Mathias Losonczi

Para atender ao público maior que populações de algumas cidades brasileiras, para este ano, até mesmo serviço de manicure foi implantado no local, que conta também com uma inédita distribuidora de gás para atender os cerca de 40 ranchos existentes no parque, transporte coletivo para transitar com os hóspedes do hotel existente na área e o aprimoramento de outros setores que já existiam, como supermercado, farmácia, padaria e ambulatórios médico e odontológico.

O parque mantém, ainda, uma delegacia da Polícia Civil e uma base da Polícia Militar, além da administração da associação Os Independentes, que funciona como uma espécie de "prefeitura" do recinto. A iluminação pública foi ainda substituída por lâmpadas mais eficientes, de led.

A engenheira civil e empresária do setor de beleza Paula Cruvinel já atuava dentro do parque havia sete anos, mas para atender receptivos de camarotes com serviços de maquiagem e cabelo.

Neste ano, resolveu investir no camping com o inédito serviço de manicure, que se transformou justamente no serviço mais procurado pelas mulheres que se hospedam no local, seguido por maquiagem e cabelo. O atendimento é feito com horário marcado e a agenda está lotada.

"O camping tem como diferencial ser um espaço em que os frequentadores trazem a cultura sertaneja de maneira muito forte, mais raiz, e são pessoas que, como o próprio nome diz, ficam acampadas, não deixam o parque, não vão para a cidade. Então o serviço precisa ir até lá", disse a empresária, que tem outras quatro unidades em operação atualmente –além do camping, duas em hotéis de luxo, um receptivo no parque e um salão na região central de Barretos (a 423 km de São Paulo).

Para este ano, precisou ampliar a equipe, composta por 36 profissionais somente para o Parque do Peão, 10 dos quais se revezam em dois turnos diários no camping para o atendimento de cerca de 40 pessoas por dia –neste sábado (17), foram 50.

O tíquete médio varia de R$ 80 a R$ 200, conforme o pedido. O serviço de manicure custa R$ 80 (pés e mãos). Ela afirmou que o serviço no camping deu tão certo que "certamente estará" no local em 2025. "Inclusive com a previsão de expansão do espaço", disse.

Na farmácia que funciona na feira comercial –que abriga restaurantes e bares–, a Folha encontrou no fim da tarde de sábado o casal Gerson Alves e Patricia Simões, de Uberlândia (MG), comprando analgésicos por conta de uma forte dor de cabeça em ambos.

"A gente nem bebeu muito aqui, mas juntou sol forte, poeira e esse tempo seco e derrubou a gente", disse ele, que é comerciante na cidade mineira. O objetivo do analgésico era ficarem bem para os shows da noite no estádio.

Próximo dali, um trator com carreta que levava os hóspedes do Barretos Park Hotel, que é anexo ao parque, para um dos camarotes do estádio. Cada viagem tem condições de transportar cerca de 40 visitantes, capacidade próxima a de um ônibus.

Ainda dentro do camping, também foi aberto um mercado, para que os acampados não precisem deixar o parque para comprar mercadorias como carnes, gelo, carvão e itens de higiene em supermercados.

O objetivo, segundo o diretor financeiro da festa, Jeronimo Luiz Muzetti, é apoiar os campistas, para que tenham principalmente acesso aos produtos típicos para churrasco, uma tradição histórica do local.

No total, o espaço recebeu neste ano investimento de R$ 10 milhões para trocar toda a iluminação por lâmpadas de led, na construção de um restaurante climatizado e em novos banheiros.

Hussein Gemha Júnior, presidente da festa, disse que os visitantes estão encontrando um parque "muito bem zelado", inclusive com pontos de carregamento de celular no camping. "[Está] Diferente dos outros anos, um investimento em muita qualidade para o turista poder aproveitar a festa com mais conforto, com mais segurança, muita higiene." Segundo ele, também houve investimentos em sinalização e organização geral do recinto.

A Festa do Peão de Barretos é realizada até o dia 25 no Parque do Peão (rodovia Brigadeiro Faria Lima, km 428). Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 95. Para os dias 23 e 24, só há bilhetes disponíveis para a área externa do estádio –sem acesso, portanto, às montarias e aos shows do principal palco da festa.