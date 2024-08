Aviões fazem pousos de emergência em Guarulhos e Viracopos

Aeroin

Dois aviões de voos comerciais com passageiros tiveram de fazer pousos de emergência em aeroportos paulistas em menos de 12 horas, entre a noite de sexta-feira (16) e a manhã deste sábado (17).

No primeiro caso, os pilotos de um Boeing 777 precisaram levar a aeronave de volta ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para um pouso de emergência, não muito tempo depois de terem partido na noite de sexta.

Mapa do aplicativo Flightradar mostra que avião da Azul voou em círculos antes de pousar em Campinas (SP) - Reprodução/Flightradar

O voo AA-930, da American Airlines, decolou de Guarulhos às 21h39 com destino a Miami (EUA).

Cerca de dez minutos após a partida, os pilotos interromperam a subida a 16 mil pés (4.876 metros) de altitude e iniciaram órbitas (trajetórias circulares de espera em voo) sobre o interior paulista.

Após cerca de 30 minutos, os pilotos tiraram o Boeing 777 da espera e seguiram para o pouso, de volta no aeroporto de origem. Durante a aproximação, por volta das 22h40, ao fazer contato com os controladores de tráfego aéreo da torre de Guarulhos e receber autorização para pouso na pista 10L, o piloto informou: "Nós vamos parar no final da pista. Se você tiver veículos de segurança, nos faça uma checagem."

Em seguida, ele explicou que a aeronave tinha uma indicação de problema com a porta do trem de pouso de nariz e solicitou que as equipes de emergência fizessem uma verificação quanto à temperatura dos freios, após a parada.

O pouso foi completado em segurança com os veículos de emergência aguardando nas taxiways ao lado da pista e seguindo o jato durante seu deslocamento. Cerca de quatro minutos depois da parada no final da pista, com a verificação concluída pelos bombeiros, os pilotos do 777-300ER seguiram com o taxiamento rumo ao pátio.

Na manhã deste sábado, um voo entre Curitiba e Campinas precisou ser aguardado por veículos de emergência no destino, o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), devido a um imprevisto com a aeronave no momento da aproximação para pouso.

O Embraer 195 de matrícula PR-AYW, da Azul Linhas Aéreas, fazia o voo AD-6025, que partiu do Aeroporto Internacional Afonso Pena, de Curitiba, às 7h58 deste sábado.

O voo seguiu sem intercorrências por todo o trajeto, porém, durante a aproximação para o pouso pela pista 15 do Aeroporto Internacional de Viracopos, às 8h36, os pilotos iniciaram uma arremetida. Após o controlador de tráfego aéreo da Torre Campinas perguntar o motivo, o piloto respondeu que a aeronave apresentou uma mensagem.

O Embraer 195 foi então colocado em órbitas (trajetórias circulares de espera em voo) nas proximidades do aeroporto, e após cerca de 20 minutos os pilotos levaram o jato para uma nova aproximação.

Sob declaração de emergência, eles informaram ao controlador de tráfego aéreo que parariam o avião na pista.

A aeronave completou o pouso em segurança, às 9h05, com veículos dos bombeiros aguardando nas taxiways ao lado da pista e depois seguindo o E195, como procedimento padrão para prontidão no atendimento de qualquer eventualidade. O controlador, então, disse que os bombeiros fariam uma inspeção.

Depois da confirmação de que tudo estava bem, o controlador informou que os bombeiros disseram que estava tudo bem com os flaps e que não houve vazamento de combustível.

Os pilotos taxiaram o avião para o pátio, com os bombeiros acompanhando, também como procedimento padrão para situação de declaração de emergência.

Questionada sobre qual foi o problema, a Azul disse apenas que o comandante pediu prioridade para pouso, que aconteceu em segurança, e que os passageiros desembarcaram normalmente.