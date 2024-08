GCM é morto em assalto em Francisco Morato, na Grande São Paulo

São Paulo

Um guarda civil municipal de Cajamar, na Grande São Paulo, foi morto na noite de sábado (24) durante uma tentativa de assalto em Francisco Morato, também na região metropolitana, onde ele morava. O agente foi atingido por um disparo no peito. Ninguém foi preso.

O crime aconteceu no Jardim Silvia, quando o agente chegava de moto em casa, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Cledir da Silva Santos foi abordado por quatro criminosos em duas motos e atingido por um disparo no peito.

Viatura da Polícia Militar de São Paulo - Rubens Cavallari - 31.jan.2024/Folhapress

A Polícia Militar foi acionada e Santos socorrido ao Hospital Albano, onde morreu.

A arma do agente foi encontrada em sua mochila de trabalho e entregue à corporação. O caso foi registrado como homicídio, localização/apreensão e entrega de objeto na Delegacia de Francisco Morato. As investigações estão em andamento para identificar e prender os autores do crime.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Defesa Social da Prefeitura de Cajamar lamentou a morte de Santos. O agente ocupava o cargo efetivo desde 1º de fevereiro deste ano.

"Neste momento de imensa tristeza, nos solidarizamos com os familiares, amigos e colegas de farda de Cledir, expressando nossas mais sinceras condolências. Sua dedicação ao serviço público, mesmo em tão pouco tempo de atuação, foi exemplar e deixa um legado de responsabilidade e coragem", afirmou em nota.

"Aos familiares de Cledir, nossa solidariedade e o desejo de que encontrem forças para superar esta irreparável perda. Que a memória de Cledir da Silva Santos seja eternamente honrada, e que sua breve, mas significativa trajetória na Guarda Civil Municipal de Cajamar continue a inspirar todos aqueles que servem à nossa cidade", finalizou.