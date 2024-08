Homem é preso em Batatais (SP) suspeito de atear fogo em vegetação seca

Batatais (SP)

Um homem foi preso neste domingo (25) em Batatais (a 350 km de São Paulo) sob a suspeita de atear fogo numa mata na cidade, uma das atingidas pelos incêndios em série registrados no interior de São Paulo desde a última quinta-feira (22).

O homem de 41 anos, que não teve o nome revelado, foi flagrado por um morador próximo ao bairro Araras colocando fogo numa mata, seca devido à estiagem prolongada.

Bombeiro atua em área atingida por fogo em Batatais, na região metropolitana de Ribeirão Preto - Divulgação/Corpo de Bombeiros de Batatais

O morador fez a denúncia e a Polícia Militar efetuou a prisão do suspeito, que portava um isqueiro e uma garrafa com combustível.

De acordo com policiais, o telefone celular do suspeito tinha vídeos de incêndios armazenados em sua galeria de imagens. A prisão aconteceu por volta das 8h30, no Jardim Celeste.

Este é o segundo caso de prisão por suspeita de incêndio em meio à disparada de focos de calor que o estado de São Paulo vive nos últimos dias.

No sábado (24), um homem de 76 anos foi preso, pela manhã, em São José do Rio Preto (SP). O idoso foi detido sob suspeita de atear fogo em lixo em uma área de mata no bairro Jardim Maracanã.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o idoso foi localizado depois da denúncia de uma moradora. A mulher relatou que conseguiu conter as chamas com o auxílio de um balde de água, e recebeu xingamentos ao ser repreendida pelo suspeito.

O homem confessou aos policiais que tem o costume de queimar o lixo no mesmo local. Ele foi ouvido e depois liberado.

Idoso foi preso após atear fogo em lixo numa área de mata no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto, na manhã deste sábado (24) - Secretaria de Segurança Pública de São Paulo/Divulgação

Outro caso de incêndio criminoso é investigado pela Polícia Civil em São José do Rio Preto. O 1º Distrito Policial teve acesso a imagens que mostram um motociclista ateando fogo em uma área de pastagem em Higienópolis, na zona sul do município.

Na gravação obtida pelos investigadores, é possível ver quando aos poucos, o fogo se alastra, tomando maiores proporções. A Polícia Civil disse que a ocorrência não foi registrada oficialmente, mas equipes já realizam diligências para identificar o autor.

Falta de água e luz em Batatais

Em Batatais, o prefeito Juninho Gaspar (PP) disse neste domingo que o homem detido em flagrante foi conduzido ao plantão policial e que a situação climática crítica fez com que decretasse situação de emergência na cidade, suspendendo as aulas na rede municipal nesta segunda-feira (26).

Batatais, na região metropolitana de Ribeirão Preto, tem sofrido com os incêndios, que já provocaram o fechamento das rodovias Candido Portinari e Altino Arantes, causaram interrupção no fornecimento de energia elétrica e deixaram parte da cidade sem o abastecimento de água.

Neste domingo, a prefeitura informou que o abastecimento de água está prejudicado no município, principalmente nos bairros das partes altas da cidade.

"Por volta das 8h, o sistema de reservatório ficou zerado. A Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos informa que os reservatórios estão sendo reabastecidos para que tenham pressão suficiente para atender a todos", diz trecho do comunicado da assessoria de comunicação da prefeitura.

A previsão é que o problema sela solucionado às 16h. Caminhões-pipa estão sendo usados para atender a população.

O mesmo problema foi detectado em Ribeirão Preto. O prefeito Duarte Nogueira (PSDB) disse na noite deste sábado (24) que 26 dos 120 poços artesianos registraram problemas em seu funcionamento devido às oscilações no fornecimento de energia elétrica.