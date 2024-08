Moradores de Ribeirão Preto (SP) deixam casas cercados por fogo e tempestade de poeira

Batatais (SP)

Uma forte tempestade de poeira e fuligem de queimadas em canaviais atingiu cidades do interior de São Paulo e piorou os efeitos dos incêndios registrados nas últimas 48 horas. Ribeirão Preto tem 14 focos de incêndio ativos na noite deste sábado (24), inclusive na área urbana, segundo a prefeitura, o que tem gerado medo nas pessoas devido ao agravamento dos problemas.

Além de Ribeirão, municípios da região, como Sertãozinho, Brodowski, Batatais e Jardinópolis, enfrentam o mesmo problema. O fogo está espalhado também por outras regiões paulistas e atingiu Olímpia, Barretos, Paulo de Faria, Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Em todos, a "noite" chegou antes do previsto, graças às nuvens de poeira.

Imagem de drone mostra incêndio em lavoura de cana no entorno de Ribeirão Preto neste sábado (24) - Joel Silva/Reuters

Em Ribeirão, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estão nas ruas para tentar controlar os focos de incêndio que atingem principalmente terrenos urbanos e áreas de mata. As equipes, no início da noite, estão na avenida dos Bandeirantes, próximo ao campus da USP (Universidade de São Paulo), onde uma área perto do Banco de Alimentos era uma ameaça. Outros focos estão em bairros como Jardim Nova Aliança e Ribeirão Verde.

Moradora do distrito de Bonfim Paulista, Margarete Guimarães afirmou que tudo escureceu muito rapidamente antes do previsto e que correu para colocar panos úmidos em portas e janelas para tentar impedir a entrada de poeira e fuligem. "É uma situação absurda essa, a gente nunca pensa que pode piorar. Mas piora."

No condomínio de luxo Alphaville, também em Bonfim, as chamas se aproximaram dos muros neste sábado e moradores resolveram deixar suas casas. O fogo na cidade ainda atinge uma mata às margens do rio Pardo, na divisa entre Ribeirão e Jardinópolis.

Funcionária pública em São Paulo que está visitando os pais em Ribeirão Preto, Cristina Carvalho disse que a casa no Jardim Independência ficou muito suja devido à tempestade de poeira, e que o cenário gera preocupação em todos. "O quintal está todo sujo de fuligem e poeira, que entra nos olhos e prejudica muito. A fumaça e o vento estão horríveis aqui."

Conforme a prefeitura, o sistema de saúde do município opera com 60% de sua capacidade neste sábado devido ao aumento da procura por atendimentos ligados a problemas respiratórios provocados pela fumaça causada pelos incêndios que desde a última quinta-feira (22) ocorrem na cidade.

"Recomendamos à população que evite exposição prolongada à fumaça e que procure uma unidade de saúde caso apresentem sintomas respiratórios", diz nota do governo Duarte Nogueira (PSDB).

A má qualidade e a baixa umidade do ar causadas pelos incêndios e pelo tempo seco levaram a Prefeitura de Ribeirão a suspender jogos de futebol e uma meia maratona internacional, que aconteceria neste domingo (25). Outro problema que a cidade enfrenta neste fim de semana é a instabilidade no fornecimento de energia elétrica.

Parte da cidade está sem energia no final da tarde deste sábado, enquanto ventos mais fortes ajudam a espalhar fumaça e fuligem após as 17h.

Em Batatais, já estava escuro pouco depois das 17h, com uma ventania muito forte que fez com que estabelecimentos comerciais antecipassem o fechamento e as pessoas sumissem das ruas.

Picos de energia elétrica foram registrados entre o fim da tarde e o início da noite na cidade e houve três incêndios, no horto florestal, no quilômetro 54 da rodovia Altino Arantes e numa área de vegetação dentro da zona urbana, na avenida Moacir Dias de Morais.



Em Brodowski, que já tinha sofrido com um incêndio próximo a um posto de combustíveis na rodovia Candido Portinari que paralisou o tráfego de veículos por cerca de quatro horas, o Corpo de Bombeiros combateu um foco neste sábado, assim como em Altinópolis, que teve a circulação de veículos na vicinal que a liga a Serrana interrompido nos dois sentidos devido à fumaça.

As chamas chegaram a se aproximar do Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria ainda pela manhã, por volta das 10h, em um canavial vizinho à unidade. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, a brigada de incêndio da cidade combateu o incêndio, com apoio de caminhões da Usina e de servidores da secretaria. O fogo foi controlado por volta do meio-dia, e não houve necessidade de transferir presos, segundo a SAP.

Barretos, que abriga até este domingo (25) a Festa do Peão de Boiadeiro, também foi atingida por uma "chuva de terra" neste sábado, com muita ventania. A data é a que normalmente reúne o maior público no evento –os ingressos que dão acesso ao estádio de rodeios, que comporta 55 mil pessoas, estão esgotados há mais de um mês.

Na também turística Olímpia, distante 50 quilômetros, os reflexos dos dias de fogo foram sentidos, com uma nuvem cinzenta que esteve presente o dia todo no município.