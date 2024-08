Homem em situação de rua é agredido com facão no entorno do parque Ibirapuera, em SP

São Paulo

Um homem de 57 anos em situação de rua foi agredido na tarde desta sexta-feira (2) nas proximidades da avenida 23 de Maio, na altura do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

O autor das agressões foi preso, e o facão que ele teria usado para agredir a vítima foi apreendido.

De acordo com a Polícia Militar, ele seria funcionário de uma obra na região e estaria incomodado com a presença do sem-teto no local.

Vítima, que apresentava ferimentos pelo corpo, foi socorrida pela PM - Divulgação/Polícia Militar

Policiais militares do 12° batalhão passavam pela rua França Pinto quando viram o homem ferido.

Ele foi socorrido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Mariana com dores pelo corpo.

Já o agressor foi levado para o 27° DP (Campo Belo), também na zona sul.