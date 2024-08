Jovem chega a hospital no RJ com ferimento no pescoço e morre após briga com médico

Rio de Janeiro

A Polícia Civil investiga a morte de um paciente de 20 anos de idade no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada de domingo (11). A família de Richard Ferreira da Cruz afirma que um médico o agrediu com chutes e socos após o jovem ter sido internado com um corte no pescoço.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que o jovem atacou os profissionais, que precisaram "adotar medidas de proteção".

Conforme depoimento da mãe de Richard, o jovem foi internado na unidade no sábado (10) após ter sido vítima de um assalto no qual foi ferido com uma facada no pescoço.

Hospital Municipal Lourenço Jorge, unidade em que jovem se envolveu em briga com médico durante atendimento - Reprodução

Por ser maior de idade, ele não tinha direito a acompanhante, e a mãe foi dispensada após o jovem ter o quadro estabilizado. Ainda de acordo com o relato da mãe, já fora do hospital ela recebeu a ligação de um funcionário da unidade dizendo que o filho estava muito agitado.

Com a chegada da mãe ao quarto, o jovem quis ir embora, o que não foi autorizado pela equipe médica. A mãe então pediu que o filho fosse sedado.

Após receber uma advertência verbal de uma enfermeira, ainda segundo a mãe, Richard foi advertido de forma mais agressiva por um médico.

Nesse momento, conta a mãe, o jovem tentou agredir o médico, que revidou com socos, incluindo um golpe no ferimento causado pela facada. O paciente teria começado a sangrar e então foi levado para a sala de tratamento intensivo, onde morreu.

De acordo com a mãe da vítima, Richard sofria de depressão e fazia tratamento psiquiátrico.

O caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca) que, nesta segunda (12) esteve no hospital em busca de imagens de câmeras de monitoramento.

Em nota, a direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge afirmou que "é importante destacar que o paciente se apresentava agitado e agressivo e, conforme o relato da equipe de plantão, ele atacou os profissionais de saúde, que precisaram adotar medidas de proteção até conseguir contê-lo e encaminhá-lo à sala vermelha. Devido ao intenso sangramento, o paciente não resistiu e, infelizmente, veio a óbito".

O corpo do jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).